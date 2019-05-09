ETİ Gıda işçisi 27 Mayıs’ta greve çıkıyor

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşletmeleri ile Tekgıda-İş Sendikası arasında Ocak Ayında başlayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Tekgıda-İş Eti Gıda’ya ait Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren toplam 6 fabrikada grev kararı aldı. Eti’de grev, 27 Mayıs Pazartesi Günü başlayacak.

Evrensel’e konuşan Tekgıda-İş Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk, Ocak ayında başlayan yaklaşık 5 bin işçiyi kapsayan ücret ve toplusözleşmenin görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Tekgıda-İş Sendikasının İşçi haklarını korumak için grev kararı aldığını kaydeden Hastürk, Bilecik Bozüyük’te bulunan 1 fabrika ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 fabrikada 27 Mayıs Pazartesi Günü greve başlayacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir düğün salonun da 4 binden fazla Eti İşçisi, Tekgıda-İş Sendikası Genel Merkez ve Eskişehir Şube yöneticileri ile toplantı yapmıştı. Toplantıda işçiler sendika yöneticilerine greve hazır olduklarını söylemişti. (Eskişehir/EVRENSEL)