"İktidar sende, her şey sende, muhalefet nasıl hile yapacak?"

Hasan KARTAL

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yenileniyor. İzmit’te görüştüğümüz vatandaşların çoğu seçimlerin yenilenmesinin gereksiz olduğu görüşünde. İmamoğlu’nun yeniden seçimleri kazanacağını düşünenlerin bir kısmı da çekinceli: “Güç bunlarda, her şeyi yapabilirler.”

İzmit Yürüyüş Yolu’nda vatandaşların gündemi yenilenecek olan İstanbul seçimleri… Kameralarımıza görüş belirtenlerden biri hariç diğer herkes isim vermekten imtina ederken, yenileme kararının yanlış olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

İlk görüştüğümüz Mevlüt Arslan isimli emekli, yenilenme kararının iyi olmadığını düşünüyor. İmamoğlu’nun yeniden kazanacağını düşünen Arslan, yaşanılanların ekonomiye etkisi için ise, “Bak orada görüyorsun, doların fiyatı ne durumda. Bunun inmesi de zor olacak, yıllar sürecek. Bu durumun her şeye etkisi olacak. Siyasilerin işine gelmiyor, onların derdi ekonomi değil. Onlar için seçimi kazanmak her şeyin önünde. Ankara’yı kaybettiler ama İstanbul ekonominin ana damarı, onu elinden kaçırmak istemiyorlar” dedi.

“İMAMOĞLU’YU DÜŞÜNMÜYORUM, ÖTEKİ KAZANSIN”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, “Sonuç değişmez, İmamoğlu tekrardan alır. Bunun ekonomiye etkisi de olacak, dolar ve avro aldı başını gitti, inşaat sektörü çöktü. Umarım her şey ülkemiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, “Karar öyle verildi, yenilenecek. Sonuçta değişiklik olacağını sanmıyorum. Ekonomiye etkisi olabilir ama yenilenme kararı verildi, yapacak bir şey yok” dedi. AKP’nin Adayı Binali Yıldırım’ın kazanmasını isteyen Ahmet isimli bir vatandaş ise, “Ben İmamoğlu’yu düşünmüyorum, öteki kazansın, ben onu istiyorum. O bizim adamımız. İmamoğlu tekrardan çıkarsa bahtımıza ama inşallah çıkamaz” sözlerini kullandı.

“HALKIN İRADESİNİ HİÇE SAYIYORLAR”

Bir parkta bankta İstanbul seçimlerini konuşan 3 kişiden ikisi yapılanları doğru bulmazken, diğeri ise “İmamoğlu madem kazandı, bir daha kazansın” dedi. İmamoğlu’nun tekrar kazanması durumunda iktidarın elinden alacağı görüşünde olan bir diğer vatandaş, “16 Nisan referandumu gibi yapacaklar, ortaya geçersiz oylar sürecekler ve kazanacaklar. İmamoğlu tekrar kazansa, yine elinden alırlar. İktidar sende, her şey sende, muhalefet nasıl hile yapacak. Bu seçimde dürüstlük yok. Artık dürüstlük diye bir şey yok. Ekonomi kimin umrunda. Ama ne olursa olsun, siyaset bir adam kazandı, o da İmamoğlu” diye konuştu. “Hangisi hayırlıysa o kazansın, ayrım yapmam” diyen vatandaş ise “İmamoğlu madem kazandı, bir daha kazansın. Dürüst kazanırsa İmamoğlu alır, kabul ederler. 31 Mart’ta sahtekarlık olduğunu söylüyorlar, ben gözümle görmedim ama öyle diyorlar. Kılıçdaroğlu ‘Biz şuraları alacağız’ dedi, aldılar, önceden planlamışlar” dedi.

Yapılanların adil olmadığını düşünen diğer bir vatandaş ise, “YSK’ye emrettiler, her şeyin kararını kendileri verdi. Zaten batmış batacağımız kadar, bu gemide hepimiz batacağız. Adil bir seçim olursa İmamoğlu katlayacak ama adil bir seçim yok. Cumhurbaşkanı ne dedi, ‘CHP’li belediyeleri çalıştırmayın’ dedi. Bunun neresi adil? Halkın iradesini hiçe sayıyorsun, sonra ‘Demokrasi var, hukuk var’ diyorsun. Bu nasıl adalet ya?” diye sitemde bulundu.

"O ZAMAN 24 HAZİRAN’I DA İPTAL EDECEKLER"

Emekli bir kadın ise 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. “İmamoğlu tekrardan alacak, hem de yüzde 65, 70 ile alacak” diyen kadın devam etti: “Karnı ağrımayan itiraz etmez, bak benim karnım ağrımıyor, itiraz etmiyorum. Onların karnı ağrıyor. O zaman 24 Haziran’ı da iptal edecekler. Haram olsun, burunlarından fitil fitil gelsin. Bana yüzde 10 zam yaparken vakıflara milyonları aktarmışlar, yazıklar olsun” dedi. “Adaletsizlik aldı başını gidiyor, artık kokusu çıktı” diyen bir başka kadın ise, “Söyleyecek çok şey var ama bu adaletsizliğe ağlamak geliyor içimden. Demokrasiye inanan herkesin isyan etmesi lazım, sonucu ne olursa olsun” diye konuştu.

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