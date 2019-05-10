    • "İktidar sende, her şey sende, muhalefet nasıl hile yapacak?"

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenme kararı vatandaşın tepkisini çekti. İzmitli işçi ve emekçiler, iptali Evrensel'e değerlendirdi.

    10 Mayıs 2019 03:56
    Paylaş

    Hasan KARTAL
    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yenileniyor. İzmit’te görüştüğümüz vatandaşların çoğu seçimlerin yenilenmesinin gereksiz olduğu görüşünde. İmamoğlu’nun yeniden seçimleri kazanacağını düşünenlerin bir kısmı da çekinceli: “Güç bunlarda, her şeyi yapabilirler.”

    İzmit Yürüyüş Yolu’nda vatandaşların gündemi yenilenecek olan İstanbul seçimleri… Kameralarımıza görüş belirtenlerden biri hariç diğer herkes isim vermekten imtina ederken, yenileme kararının yanlış olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

    İlk görüştüğümüz Mevlüt Arslan isimli emekli, yenilenme kararının iyi olmadığını düşünüyor. İmamoğlu’nun yeniden kazanacağını düşünen Arslan, yaşanılanların ekonomiye etkisi için ise, “Bak orada görüyorsun, doların fiyatı ne durumda. Bunun inmesi de zor olacak, yıllar sürecek. Bu durumun her şeye etkisi olacak. Siyasilerin işine gelmiyor, onların derdi ekonomi değil. Onlar için seçimi kazanmak her şeyin önünde. Ankara’yı kaybettiler ama İstanbul ekonominin ana damarı, onu elinden kaçırmak istemiyorlar” dedi.

    “İMAMOĞLU’YU DÜŞÜNMÜYORUM, ÖTEKİ KAZANSIN”

    İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, “Sonuç değişmez, İmamoğlu tekrardan alır. Bunun ekonomiye etkisi de olacak, dolar ve avro aldı başını gitti, inşaat sektörü çöktü. Umarım her şey ülkemiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, “Karar öyle verildi, yenilenecek. Sonuçta değişiklik olacağını sanmıyorum. Ekonomiye etkisi olabilir ama yenilenme kararı verildi, yapacak bir şey yok” dedi. AKP’nin Adayı Binali Yıldırım’ın kazanmasını isteyen Ahmet isimli bir vatandaş ise, “Ben İmamoğlu’yu düşünmüyorum, öteki kazansın, ben onu istiyorum. O bizim adamımız. İmamoğlu tekrardan çıkarsa bahtımıza ama inşallah çıkamaz” sözlerini kullandı.

    “HALKIN İRADESİNİ HİÇE SAYIYORLAR”

    Bir parkta bankta İstanbul seçimlerini konuşan 3 kişiden ikisi yapılanları doğru bulmazken, diğeri ise “İmamoğlu madem kazandı, bir daha kazansın” dedi. İmamoğlu’nun tekrar kazanması durumunda iktidarın elinden alacağı görüşünde olan bir diğer vatandaş, “16 Nisan referandumu gibi yapacaklar, ortaya geçersiz oylar sürecekler ve kazanacaklar. İmamoğlu tekrar kazansa, yine elinden alırlar. İktidar sende, her şey sende, muhalefet nasıl hile yapacak. Bu seçimde dürüstlük yok. Artık dürüstlük diye bir şey yok. Ekonomi kimin umrunda. Ama ne olursa olsun, siyaset bir adam kazandı, o da İmamoğlu” diye konuştu. “Hangisi hayırlıysa o kazansın, ayrım yapmam” diyen vatandaş ise “İmamoğlu madem kazandı, bir daha kazansın. Dürüst kazanırsa İmamoğlu alır, kabul ederler. 31 Mart’ta sahtekarlık olduğunu söylüyorlar, ben gözümle görmedim ama öyle diyorlar. Kılıçdaroğlu ‘Biz şuraları alacağız’ dedi, aldılar, önceden planlamışlar” dedi.

    Yapılanların adil olmadığını düşünen diğer bir vatandaş ise, “YSK’ye emrettiler, her şeyin kararını kendileri verdi. Zaten batmış batacağımız kadar, bu gemide hepimiz batacağız. Adil bir seçim olursa İmamoğlu katlayacak ama adil bir seçim yok. Cumhurbaşkanı ne dedi, ‘CHP’li belediyeleri çalıştırmayın’ dedi. Bunun neresi adil? Halkın iradesini hiçe sayıyorsun, sonra ‘Demokrasi var, hukuk var’ diyorsun. Bu nasıl adalet ya?” diye sitemde bulundu.

    "O ZAMAN 24 HAZİRAN’I DA İPTAL EDECEKLER"

    Emekli bir kadın ise 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. “İmamoğlu tekrardan alacak, hem de yüzde 65, 70 ile alacak” diyen kadın devam etti: “Karnı ağrımayan itiraz etmez, bak benim karnım ağrımıyor, itiraz etmiyorum. Onların karnı ağrıyor. O zaman 24 Haziran’ı da iptal edecekler. Haram olsun, burunlarından fitil fitil gelsin. Bana yüzde 10 zam yaparken vakıflara milyonları aktarmışlar, yazıklar olsun” dedi. “Adaletsizlik aldı başını gidiyor, artık kokusu çıktı” diyen bir başka kadın ise, “Söyleyecek çok şey var ama bu adaletsizliğe ağlamak geliyor içimden. Demokrasiye inanan herkesin isyan etmesi lazım, sonucu ne olursa olsun” diye konuştu.

    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

    ÖNCEKİ HABER

    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL
    SONRAKİ HABER

    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yönetişim dönüştü Kamu-STK Birliği geldi

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecridi de çatışmayı da bitirmek...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Süreci görmeyip, sonuca yönelmek akıl mıdır?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Onlar hep bizimle

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    "Faşizm içimizde" mi?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Son umut

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    ABD’deki katliamlardan oyunlar mı sorumlu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz

    TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası, Kaz Dağları’nda altın madeni işletmeciliğinin yapılamayacağını belirtti.

    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor
    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor

    HDP, kazandığı belediyelerdeki görevden alma ve polis baskılarına yönelik "Belediyelerimizin ve seçilmişlerimizin itibarlarını yok sayan uygulamalar bir an önce sona ermelidir" açıklaması yaptı.

    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut
    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut

    İnsan Hakları Derneği, Maraş Türkoğlu 1 ve 2 No’lu L Tipi Kapalı cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarına ilişkin rapor yayımladı.

    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"
    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"

    Batman Valiliği, tarihi Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda başlayan su tutma işlemini 18 gün sonra duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek

    Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu, Kaz Dağları'nda süren nöbete dair açıklama yaptı: Madencilik faaliyeti son bulana kadar 'Su ve Vicdan Nöbeti'miz devam edecektir.

    GÜNCELLENDİ
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi

    Muş Malazgirt'te köy imamı, Kuran kursundaki çocukları pikniğe götürdü, Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocuk sayısı 5 oldu.

    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli
    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli

    Barış Akademisyenleri için açıklama yapan İHD, bütün birinci derece mahkemelere, “AYM’nin kararına uyarak, Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı vermeye” çağırdı. 

    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunu üzerine eski başkan Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    GÜNCELLENDİ
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı

    Open Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Güneş Türkiye ve ABD adasındaki güvenlikli bölge mutabakatını değerlendirdi.

    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz
    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz

    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dayanışması, fakülte binasının taşınmak istenmesine karşı yazılı açıklama yaptı.

    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi
    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi

    İtalya, Akdeniz'de mültecileri kurtaran Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalya kara sularına girmesini yasakladı.

    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing
    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing

    Genel-İş üyesi işçileri işten atan MHP’li Aliağa Belediyesi, şimdi de Tüm Bel-Sen üyelerine dönük keyfi sürgün ve geçici görevlendirmelerle gündemde.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

    AKP, CHP, MHP ve HDP liderleri bayram dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Suriye'ye operasyon sinyali verdi. HDP'nin mesajında ise barış vurgusu vardı.

    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi
    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi

    Balıkesir Manyas’ta 40'a yakın kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor
    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor

    Cumartesi Anneleri 750’nci hafta eylemlerini İHD önünde polis ablukası altında gerçekleştirdi. Anneler gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe’nin akıbetini sordu.

    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız
    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kaz Dağları'nda devam eden Su ve Vicdan Nöbetini ziyaret ederek destek verdi.

    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı
    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı

    Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş A.Ş. ve Genel-İş Sendikası arasında süren toplusözleşmedeki anlaşmazlık sona erdi.

    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?
    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?

    Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: Tüketiciler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmalı.

    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir
    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir

    Van’da evlendiğinden bu yana eşi tarafından şiddet gören N.Y isimli kadın, bir kadın cinayeti daha yaşanmasın diye destek çağrısında bulundu.

    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor
    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor

    Avrupa’da gençlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için başlattıkları direnişe bu hafta da devam edildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Emek Partisi ise güvenli bir şehir için mücadele çağrısı yaptı.

    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı
    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı

    ODTÜ’de ruhsatsız alana yurt inşaatı yapılması için protokol imzalayan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlatıldı.

    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!
    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!

    Van Tuşba Belediyesinde HDP grubu, Belediye Başkan Yardımcısının maaşını 265 TL olarak belirledi: Madem belediyecilik gönül işi...

    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti
    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti

    Akdeniz Belediyesinde işe iade edilen 20 işçi, geriye dönük ücretleri ödenmediği için Danıştay'a başvurdu.