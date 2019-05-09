09 Mayıs 2019 16:06
Son Güncellenme Tarihi: 09 Mayıs 2019 16:51

İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş

TÜPRAŞ işçilerinin toplusözleşme talepleri için başlattığı eylemler devam ediyor. İzmit'te çalışan işçiler, Aliağa'yı ziyaret etti.

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İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş

Fotoğraf: Evrensel

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    Direnişteki TÜPRAŞ işçilerinin tam gün devam eden eylemlerine destek ziyaretleri sürüyor. Petrol İş İzmit Şube Başkanı Salih Akduman ve şube yöneticilerinin de aralarında bulunduğu heyet, Aliağa Rafinerisi önünde eylemlerini sürdüren işçilerle buluştu. Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, dün de Kırıkkale Şube'yi ziyaret etmişti. İşçiler, bu ziyaretlerin süreceğini, birlik ve bütünlük içinde mücadele edeceklerini dile getirdi.

    Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay da Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar'a, TÜPRAŞ işçilerinin aldığı kararların arkasında durması hem de rafinerilere gelmeleri çağrısı yapmıştı. Petrol İş genel merkez yöneticileri ve Başkan Ali Ufuk Yaşar, henüz bu çağrıya yanıt vermedi. Aliağa TÜPRAŞ işçileri, kendilerinin de iade-i ziyaretlerle İzmit, Kırıkkale ve Batman’ı ziyaret edeceklerini söyledi.

    "SÖZLEŞMEYİ İŞÇİLERİN LEHİNE BİTİRELİM"

    Direniş öncesi İzmit işçilerini ziyaret eden Aliağa TÜPRAŞ işçileri, İzmit rafineri işçilerini ziyarette bulundu. Eş zamanlı eylemlerini sürdüren TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi işçilerinin selamını getirdiklerini dile getiren Petrol-İş İzmit Şube Başkanı Salih Akduman, "İzmit rafinerisi önünde sizler gibi mücadele veren TÜPRAŞ işçilerinin selamlarını getirdik. Bizi biz yapan ortak acılarımızdır. Acıyı paylaşmak yürek ister. 30 yıldır buraya emek koymuş işçilerin ve gelecekte de emek verecek tüm arkadaşlarımızın hakkını göz ardı etmeyecekler. İzmir işçisi ile İzmit işçisinin, Batman işçisinin, Kırıkkale işçisinin talepleri de mücadelesi de ortaktır. Emeğine hep birlikte sahip çıkacaktır. Koç Holding'e sesleniyoruz: Bu sözleşme öyle veya böyle bitecek. Bu sözleşme bittiği zaman KİPLAS olmayacak. Gelin bu sözleşmeyi işçilerin lehine bitirelim. Yoksa dört rafineride iş barışı kalmaz." dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Akduman, 4 rafinerinin birlikte hareket ettiğini belirterek Petrol-İş Genel Merkezi’nin KİPLAS yetkilileriyle verdiği fotoğrafı eleştirdi. İzmit Şube Başkanı Salih Akduman, TÜPRAŞ işçilerinin mücadelesinin asgari ücretle çalışan işçilerinin de önünü açacağını belirttiği konuşmasında "TÜPRAŞ işçisi yarattığı bu sinerji ve mücadeleyle Türkiye’de asgari ücretin de beş bin lira olmasının önünü açacak” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    TÜPRAŞ İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

    İzmir Müzisyenler Derneği de işçileri ziyaret ederek, dayanışma konseri düzenledi. Rafineri önünde düzenlenen konserde işçiler, hep birlikte halaylar çekerek eğlendi. Dernek Başkanı Oktay Çapanoğlu "TÜPRAŞ işçilerinin haklı mücadelesine destek vermek için buradayız. TÜPRAŞ işçilerinin taleplerini kazanmaları için herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

    İŞÇİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

    4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik gibi dayatmalarıyla tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da sürdürdükleri eylemler devam ediyor. TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi önünde yapılan eylemde konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Veysel Gündüz “Biz üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Tüm emekçileri bize destek olmak için Koç Holdinge ait ürünleri boykot etmeye çağırıyoruz” dedi.

    TÜPRAŞ işçilerinin tam gün sürdürdükleri eylemlerin 6. gününde İzmir Rafinerisi önünde açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Veysel Gündüz, “Sendikamız ile TÜPRAŞ işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde normal görüşme süresi içinde anlaşma sağlanamaması üzerine uzun süredir sürdürülen eylemlerimiz devam ediyor. Gasbetmeye çalıştıkları haklarımızı asla gasbettirmeyeceğiz. Bu saatten sonra asla geri adım atmak yok. Daha önceden de belirtiğimiz gibi; üretimden gelen gücümüz kadar, tüketimden gelen gücümüzü de kullanırız demiştik. Buradan herkese boykot çağrısı yapıyoruz” dedi.

    TÜPRAŞ işçilerinin mücadelesine desteklerin sürdüğünü dile getiren Gündüz, “Bugün TÜPRAŞ kapısında gerçekleştirilen direnişimize Umut-Sen İzmir Koordinasyon Merkezi Temsilcileri Pınar Eren ve Gizem Balcı destek ziyaretinde bulundu. TÜPRAŞ işçisinin mücadelesini Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’a ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’ya teşekkür ederiz. Bu zorlu mücadelemizde yanımızda olan kimseyi unutmayacağız. Ayrıca dört gündür gecede 16 saattir içeride olan arkadaşlarımız var. Biliyoruz ki yoruldular. Ama mücadele etmek böyle bir şey. Mücadelemiz büyük ve uzun soluklu. Herkese buradan selam gönderiyoruz” diye konuştu.

    Petrol-İş’in örgütlü olduğu Ravago Petrokimya Holding AŞ’deki toplusözleşme görüşmesine de değinen Gündüz, “Şube Başkanımız Ahmet Oktay ve Şube Başkan Yardımcımız Mevlüt Çınar bugün genel merkezimizde gerçekleştirilecek olan Ravago toplusözleşme görüşmesine katıldılar. Aldığımız iyi haberler bize de burada büyük moral olacaktır” dedi.

    KOÇ YHK’YE GÖTÜRMEK İSTİYOR

    Sözleşme görüşmelerinin yasal süresi Koç Holdingin dayatması ile tıkanınca, geçtiğimiz pazartesi günü ara bulucu süreci başladı. İşçiler Koç Holdingin bu süreyi de geçiştirmek için tavırlarında değişiklik olmayacağını düşünüyor. Ara bulucu süresi de herhangi bir uzlaşmayla sonuçlanmazsa bir hafta uzatma inisiyatifi tanınıyor. Sonrasında ise başlayacak yüksek hakem süreci TÜPRAŞ’ta 4 rafineride çalışan 4 bin 300 işçi için iyi haber değil. İşçiler ise böyle bir durumda daha radikal kararlar alıp eylemlerini ileri bir boyuta taşıyacaklarını söylüyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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