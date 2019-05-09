HDP'li Taşdemir, nisan ayında öldürülen kadınların akıbetini sordu

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, çocuk istismarı ve cinsel şiddet haberlerini basına yansıyandan daha çok olduğunu belirterek nisan ayı bilançosunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sordu. Taşdemir, yazılı olarak cevaplanmasını istediği soru önergesinde, söz konusu devlet makamlarının işlerini yapmadığının Bakan Selçuk'un bilgisi dahilinde olup olmadığını sorarak, nisan ayında öldürülen kadınların bilgisini istedi.

Kadın cinayetleri haberlerinin basına yansırken cinsel şiddet ve çocuk istismarında suçların üstünün örtülmesi, soruşturma ve dava süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı net sayının belirlenmediğini ifade eden Taşdemir, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

6284 SAYISI KANUN UYGULANIYOR MU?

6284 sayılı kanunun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor olması gerektiğini belirten Taşdemir, "İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili mercilerinin tespit etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamların bunları yapmadığı bilginiz dahilinde midir? 2019 Nisan ayında kaç kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi?" sorularını yöneltti.

Yaşamını yitiren kadınların illere göre dağılımını ve ölüm sebeplerinin açıklanmasını isteyen Taşdemir şu soruların yanıtlanmasını istedi:

2019 Nisan ayında öldürülen kadınlar hangi yöntemlerle öldürüldü?

Öldürülen kadınların kaç tanesinin uzaklaştırma veya koruma kararı vardı?

Nisan ayında 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulandı mı?

6284 sayılı kanun etkin kullanıldıysa bu kadınlar nasıl öldürüldü?

Öldürülen kadınlardan kaç tanesinin, kaç çocuğu vardı?

(Ankara/EVRENSEL)

Nisan ayında en az 36 kadın öldürüldü