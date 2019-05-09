Gebze'de plastik fabrikasında bir kadın işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı Işık Plastik fabrikasında başörtüsü makineye takılan kadın işçi boğularak yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Işık Plastik fabrikasında başörtüsü makineye takılan kadın işçi boğularak yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre dün gece saatlerinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada iş cinayeti yaşandı. İddiaya göre, gece vardiyasında çalışan 25 yaşındaki İmmihan Okumuş, başörtüsünün makineye takılması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okumuş’un cansız bedeni morga kaldırıldı.
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