Katliamı yapanlar firari, protesto edenler hapis cezası aldı

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitinginde yaşanan katliamı Balıkesir’de protesto eden ve katillerden hesap sorulmasını isteyen KESK üyelerine hapis cezası verildi.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB tarafından düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi mitingine dönük canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için KESK’in çağrısı ile Türkiye genelinde düzenlenen eylemlere katılan kişiler hakkında açılan davalardan birinde skandal bir karara imza atıldı.

Edremit 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2017’deki basın açıklamasına katılan Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyeleri Kemal Yadırgı, Tahsin Yelkovan, SES Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Fıratoğlu, EMEP üyesi Gani Oğuz hakkında Balıkesir’de gerçekleştirilen eylem nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten dava açtı. Karar duruşmasında adı geçen kişilere cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu işledikleri iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Davayı takip eden emek ve demokrasi güçleri karara tepki gösterdi. Eğitim Sen Yöneticisi Kemal Yadırgı “Katliamın acısı ve ağrısı halen yüreğimizdedir. Bu katliamı yapanlar ve buna göz yumanlar yargılanıp, hak ettiği cezayı almazken, sağ kaldığımız için biz cezalandırılıyoruz. Adaleti ve hukuku ayaklar altına alan bugünkü iktidar anlayışından başka bir şey beklenemezdi. Er ya da geç bu katliamı yapanlar buna göz yumanlar halka hesap verecek” dedi. Avukat Hasan Hüseyin ise kararın hukuksuz ve vicdansız olduğunu söyledi. Katliamı yaşamış, yakınlarını, yoldaşlarını kaybetmiş, çocukları yaralanmış, acılarını dile getiren emekçilere ceza verilmesini sözün bittiği yer olarak niteleyen Hüseyin, “Bu kararı kabul etmiyoruz. Bütün hukuk yollarını sonuna kadar kullanacağız” dedi. (Balıkesir/EVRENSEL)