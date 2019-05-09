Çorum Belediyesi borç ve faiz kıskacında

Çorum Belediyesinin 2018 yılı bütçe gider ve gelir kesin hesabının onaylandığı toplantıda konuşan CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, 2018 yılı kesin hesabının incelendiğinde belediye bütçesinin batık olduğunun ortaya çıktığını kaydederek, “Belediye borç-faiz kıskacında bulunmaktadır. Borcumuzun ne kadar olduğu konusunda ise halkımızın anlayacağı tarzda şeffaf denetlenir bir açıklama yapılmamıştır. Belediyenin borca batık olduğu konusunda tüm Çorum halkı hemfikirdir. Ödemelerini yapabilmek için taşınmazlarını sattığı, müteahhit borçları için arsa devri yaptığı bilinen bir gerçek. Tüm bu gerçekler karşısında ise bizlerin susmadan bunları meclisimize ve halka anlatması gerekir” dedi.

‘STADYUM İNŞAATI BELEDİYEYİ BORÇ SARMALINA SOKTU’

Belediyenin borç sarmalı içine girmesinin en büyük nedeninin stadyum inşaatı olduğunu belirten Özdel, “Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu’nun da içinde yer aldığı 6 hektarlık alan imar değişikliği yapılmasının ardından satılmak istendi. Yapılan plan değişikliğinin ve sonrasında yapılan ihalenin açıkça kamu menfaatine aykırı olduğu ortadır. Bu aykırılık nedeniyle de Çorum İdare Mahkemesi’nde açılmış davaların olduğu bilinen bir gerçektir. Bu davalar açıldıktan sonra öğrendiğimize göre stadyumun tapusunun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devrinin olması için belediyenin stadyum ve spor salonu yaparak bakanlığa devri gerekmektedir. Belediye bunu yapmadığı için yapılan ihale uygulanamamıştır. İhalenin geçerli olup olmadığı konusunda da belediyenin net bir açıklaması yoktur. Bugün Çorum Belediyesini ekonomik olarak batığa sürükleyen ve hareket edemez hale getiren olayın başlangıcı stadyumu ve çevresini satma hayalinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİ HAYVAN PAZARI OLDU’

Hayvan Pazarı ve mezbaha projesinde de belediye kaynaklarının nasıl çarçur edildiğinin görüldüğünü söyleyen Av. Özdel, “Acaba Çorum Belediyesinin daha önce hayvan pazarı kurmak için kamulaştırdığı bir alan yok muydu? Ya da Çorum’a yakın tarımsal faaliyet yapılmayan hazine arazisi örneğin TOKİ konutlarına yakın ya da yakın köyler civarında bir arazi yok muydu da özellikle Köprüalan Köyü’nde bu kamulaştırmalar yapıldı. Çorum halkının bilmesi gereken hususlar şunlardır; tarım arazisine bina yapılamaz, belediyenin elinde arsa varken kamulaştırma yapılıp bina yapılamaz. Hastane yanına stat yapılamaz, bakanlıkların yapması gereken yatırımı belediye yapamaz. Belediye bunları yaparsa yatırım yapamaz, hareket edemez borca batık bir bütçeyle önümüze gelmek zorunda kalır” şeklinde konuştu.

‘YATIRIMLARA DEĞİL AMA RANTA KARŞIYIZ’

Şehre yatırım yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Av. Özdel, “Karşı durduğumuz konu, şehrin şeffaf yönetilmemesi ve rant uğruna yanlış yatırımlar yapılmasıdır. Yapılan işlerden rant elde edilmesidir. Karşı olduğumuz husus; devletimizin başka kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığının, Spor Bakanlığının yapması gereken işleri birilerine rant sağlamak için belediyenin yapmasıdır. Örneğin okulları yapmak Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Belediye neden okul yapmaya kalksın? Stadyum yapmak Gençlik ve Spor Bakanlığının işidir, belediye neden yapsın ya da birinci sınıf tarım arazileri neden imara açılsın ve belediye binaları yapılsın? İşte önümüzdeki bütçe ve kesin hesap böyle bir anlayışın ürünüdür. Bu nedenle ibra edilmemesi gerekir. Özellikle belediyenin kamulaştırma işlemleri, taşınmaz satışlarının kurulacak bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi gerekir. Bu durum aslında yeni seçilen ve birlikte kenti yönetme vaadinde bulunan tüm seçilenleri de rahatlatacak bir durumdur” dedi. (Çorum/EVRENSEL)