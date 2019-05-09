Sağlık emekçileri, barış isteyen TTB üyelerine verilen cezayı kınadı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamalarının ardından haklarında dava açılan ve 11 hekime 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verilmesini kınadı. SES Şişli Şube binasında bir araya gelen sağlık emekçileri, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur, TTB’nin yanındayız” dedi.

SES İstanbul Şubeleri adına açıklaması Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır Doğan okudu. Doğan, “Sendikamız kurulduğu günden bugüne savaşa karşı barıştan, ölüme karşı yaşamdan yana bir tutum sergiledi. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diyerek, hiçbir şiddet eylemi ya da çağrısı içermeyip, tam tersine toplumun bütün kesimlerini kucaklayan açıklamaları ile savaşa karşı olduklarını ve savaşın yol açtığı yıkım ve tahribat konusunda gerekli uyarı ve açıklamaları nedeniyle hekimlik haklarında ceza verilen TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanındayız” diye konuştu.

Akla ve vicdana sığmayan bu cezanın sadece TTB üyelerine değil tüm sağlık emekçilerine verildiğini söyleyen Doğan, “Gece gündüz demeden insan hayatını kurtarma eylemini gerçekleştiren biz sağlık emekçileri, TTB’nin “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasında işaret ettiği gerçeğe en yakından tanıklık edenleriz. Mesleki ve insani sorumluluklarımız gereği bu gerçeği ifade etmeye devam edeceğiz” dedi.

"HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDA YER ALACAĞIZ"

Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Doğan, “Anne babasız çocuklar, evladını yitirmiş anne babalardır. Çünkü savaş kolu bacağı olmayan gençler, gözü görmeyen insanlardır. Çünkü savaş salgın hastalıkların salık verilmesidir; çünkü savaş yıkılmış evler, o evlerde yaşam savaşı veren insanlardır. Yani savaş bir halk sağlığı sorunudur ve bunu hiçbir mahkeme kararı değiştiremez. Bizler savaşsız sömürüsüz bir dünyada, bir arada kardeşçe yaşayacağımız günlerin özlemiyle dün olduğu gibi bugünde her türlü hukuksuzluğun karşısında yer alacağız” diye konuştu.

Doğan, aklen ve vicdanen kabul edilmesi mümkün olmayan bu cezaları kabul etmediklerini ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

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