İZENERJİ’de patron ile Genel-İş arasında arabulucu süreci başlayacak

İZENERJİ’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile İzmir Genel-İş 2 No.lu Şube arasında yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanamadı. Genel-İş’te örgütlü 5 bin 60 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde 37. maddede anlaşma sağlanamadığı için arabulucu sürecine gidileceği belirtildi.

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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü İZENERJİ’de şimdiye kadar yapılan görüşmelerde 34 madde üzerinden anlaşma sağlanırken görüşmelerin 6. oturumunun yapıldığı önceki gün ise yalnızca 37. madde taban ücretinin konuşulduğu öğrenildi. İZENERJİ şirketi, asgari ücret zammı öncesinde taban ücreti 74 TL olan yevmiyelere yüzde 35 oranında artış, 85 TL olan yevmiyelere ise yüzde 17.5 oranında artış teklif etti. Bu teklifler A grubu için 100 TL, B grubu için 102 TL, C grubu için 104 TL, D grubu için 106 TL‘ye tekabül ediyor. İzmir Genel-İş 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu tarafından bu artışın asgari ücret zammı sonrasında alınan ücret üzerinden uygulanması gerektiği belirtilirken, teklifin kabul edilemeyeceği ve 13 Mayıs tarihinden itibaren uyuşmazlık tutularak arabulucu sürecinin başlayacağı açıklandı. (İzmir/EVRENSEL)