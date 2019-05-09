Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,24

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bir günde 6,00 seviyelerinden 6,15'e yükselen dolar/TL, bugün de 6,24 seviyesine tırmandı. Avro/TL de 6,97 civarında seyrediyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan, dolar/TL'deki sert yükseliş üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur 5,20 seviyelerindeyken yaptığı konuşmayı hatırlattı. Paylan'ın Twitter hesabından "Ekonomi bakanı bunları söylerken dolar 5,20 idi. Bugün 6,20 ‘Gara gara’ düşünme bakan bey. Memleketi batırmadan istifa et" ifadeleriyle paylaştığı videoda Albayrak şunları söylüyor:

"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan… Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya… '6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları…' Haa? '10-15'e satarız.' E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor; 'Eyvah eyvah, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek'. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz."

Ekonomi bakanı bunları söylerken dolar 5,20 idi.

Bugün 6,20



‘Gara gara’ düşünme bakan bey.

Memleketi batırmadan istifa et.

pic.twitter.com/XBOBgTLKx5 — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) 9 Mayıs 2019

(EKONOMİ SERVİSİ)

Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

Halk iftarı yoksullukla açıyor