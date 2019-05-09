Garanti Bankası inşaatı işçilerinin maaşı 3 aydır ödenmiyor

Garanti Bankası'nın İstanbul Kaynarca'daki teknoloji kampüsü inşaatında çalışan ve 3 aydır ücretleri ödenmeyen işçiler, 10 gündür iş başı yapmıyor. "Ücretlerimiz yatırılana kadar iş başı yapmayacağız" diyen işçiler, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlatı.

Garanti Bankası'nın Kaynarca'daki teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler yaşadıklarını anlattı. İşçiler, "4 yıldır burada Arma Elektropanç şirketinde çalışıyoruz. Garanti Bankası'nın içini yapıyoruz. Eylül’de de benzer bir durum yaşanmıştı. 2 ay ücretimizi alamamıştık. Bu yüzden de Eylül ayından beri ücretlerimiz Garanti Bankası tarafından ödeniyor. Genel Müdürlük tarafından ücretlerimizin Garanti tarafından ödeneceğine ilişkin açıklama da yapıldı daha önce bize. Ancak Şubat, Mart, Nisan aylarına ait ücretlerimiz halen ödenmedi. Gerekçe olarak ‘ödenek yok’ deniliyor. Bizi şu anda içeri almıyorlar. Hem ödeme yapmıyorlar hem de içeri almıyorlar. Yatıracağız diyorlar ama ortada bir şey yok. Biz 10 gündür işe de çıkmıyoruz. Biz gurbetçiyiz burada. İstanbul’dan gelen 3-5 kişi. Diğerleri hepsi gurbetçi. Bayrama gideceğiz paramız yok. Ramazan, oruç tutuyoruz, akşam canımızın istediğini alamıyoruz, sahurda bir şey yapamıyoruz. Yatılı kalıyoruz." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Fotoğraf: Evrensel

Ücretlerin ne zaman verileceğine dair bir açıklama yapılmadığını belirten işçiler, ücretleri ödene kadar işbaşı yapmayacaklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)