Diyarbakır’da açlık grevindeki tutukluların annelerine müdahale
Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların anneleri ve yakınlarının yaptığı eyleme polis müdahale etti.
Diyarbakır’da tecridi protesto için açlık grevi yapan tutukluların durumuna dikkat çeken Barış Anneleri ve tutuklu yakınlarına Koşuyolu Parkı girişinde polis müdahale etti, bir genç gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz de annelerle birlikte eyleme katıldı.
Annelerin polis ablukası altındaki bekleyişi sürüyor. Polis basının görüntü almasını engellemeye çalışıyor.
Günlerdir Koşuyolu Parkı’nın içi ve dışı polislerle dolmuş durumda. Bariyerlerle kapatılan parka gün içerisinde Diyarbakırlılar giremiyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)
Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor
Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun
Bakırköy Cezaevi önüne gitmek isteyen annelere polis yine izin vermedi