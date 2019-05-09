    • Diyarbakır’da açlık grevindeki tutukluların annelerine müdahale

    Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların anneleri ve yakınlarının yaptığı eyleme polis müdahale etti.

    09 Mayıs 2019 12:30
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    Diyarbakır’da tecridi protesto için açlık grevi yapan tutukluların durumuna dikkat çeken Barış Anneleri ve tutuklu yakınlarına Koşuyolu Parkı girişinde polis müdahale etti, bir genç gözaltına alındı.

    HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz de annelerle birlikte eyleme katıldı.

    Annelerin polis ablukası altındaki bekleyişi sürüyor. Polis basının görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

    Günlerdir Koşuyolu Parkı’nın içi ve dışı polislerle dolmuş durumda. Bariyerlerle kapatılan parka gün içerisinde Diyarbakırlılar giremiyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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