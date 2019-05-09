Trakya Tabip Odaları: Barışı savunmak suç değildir

Trakya Tabip Odaları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 11 hekime “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamayı yaptıkları için verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasası’nda sağlığın "yalnızca hastalık veya sakatlığın bulunmaması demek olmayıp; aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu” olarak tarif edildiği belirtildi. Açıklamada "Halk sağlığı açısından ise sağlık, kişilerin sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürebilmesi için gerekli mutlak bir durum ve haktır” denildi.

"HEKİMLER, SAVAŞIN HER ZAMAN SON ÇARE OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMELİDİR"

TTB’nin Anayasa'nın 135. maddesine dayanılarak 1953 yılında 6013 sayılı yasaya dayalı kamu kurumu niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşu olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TTB yarım yüzyılı aşkın bir mücadele birikimine sahiptir. Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana evrensel hekimlik ve hukuk ilkeleri, insan hakları, evrensel ahlaki ve vicdani değerleri kendisine ilke edinen bir kurumdur. Dünya Tabipler Birliği’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda 'Hekimler, siyasetçilerin, hükümetlerin ve yetki sahibi kesimlerin, silahlı çatışmayla ilgili aldıkları kararların sonuçlarını farkına varmalarını sağlamak ve savaşın her zaman en son çare olması gerektiği konusunda uyarmak için çalışmalıdır' denilmektedir."

"TTB DAHA ÖNCE DE 'İNSAN HAYATININ HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTULMALI' DEDİ"

Açıklamada TTB'nin hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde daha önce de birçok defa şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğunu, insan hayatının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade ettiği anımsatıldı. TTB'nin bu tutarlı duruşu ve “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık ve evrensel değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması nedeniyle hedef haline getirildiği ifade edildi.

"İNSANLARIN HAYATINI EN SAĞLIKLI BİÇİMDE YAŞAMASINI SAĞLAMAK BİRİNCİL GÖREVİMİZ"

Hekimlerin yaşamın önceliğini savunduğu, hekimlerin savaşa karşı olduğu, hekimlerin barışı savunduğu dile getirilen açıklamada "Biz hekimiz, sağlıkçıyız, insanların hayatını en sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamak bizim birincil görevimizdir. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz" denildi.

"YAŞAMI VE HALK SAĞLIĞINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadelerle sona erdi:

“Bizler Trakya Tabip Odaları olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri gibi savaşın insan eliyle yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylüyoruz. Barışın sağlığın ön koşulu olduğunu belirterek barışı, yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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