İHD'den "Türkiye’de ırkçılık: Yaşayanlar anlatıyor" konferansı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, 11 Mayıs Cumartesi günü "Türkiye’de ırkçılık: Yaşayanlar anlatıyor" başlığıyla konferans ve forum düzenliyor.

Konferansın sunum konuşmasını İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Sosyolog Dr. Barı Ünlü ise "Irkçılık hakkında ne düşünebiliriz" başlığı ile açılış konuşmasını yapacak.

MA'nın aktardığı bilgiye göre, konferansın ilk oturumunda Avukat Betsi Penso, Yazar Rober Koptaş, Avukat Erkan Metin "Türkiye’de Müslüman olmamak" başlığını tartışacak. Aynı başlığın tartışılacağı ikinci oturumda Arnavutköy Taksiarhis Kilisesi Fukaraseverler Derneği Genel Sekreteri Eleni Karamiti, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış sunum yapacak.

3’üncü oturum ise "Irkçılık her alanda" başlığıyla devam edecek. Bu başlığı ise İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon Üyesi Gülistan Yarkın, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) Firdevs Can Boztemir, Türkiye Roman Hakları Forumu (ROMFO) Kurucusu ve Danışmanı Hacer Foggo, Araştırmacı Yazar Cafer Solgun tartışacak.

Oturumların ardından konferans "Kurumsal ve gündelik ırkçılık" başlığı ile gerçekleşecek forum ile devam edecek.

Taksim'deki Elite Word İstanbul Hotel’de 11 Mayıs'ta yapılacak olan konferans, saat 09.30’da başlayacak 19.00’da sona erecek. (HABER MERKEZİ)

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