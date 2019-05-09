Moskova'da "Zafer Günü" töreni

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası'nı nihai yenilgiye uğratmasının 74. yıl dönümünde Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Zafer Bayramı geçidi düzenleniyor.

Sputnik'in haberine göre Kızıl Meydan'daki geçit törenine binlerce asker katılıyor.

Geçit töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir konuşma yapması ve İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulunması bekleniyor.

Askeri araçların geçidiyle devam edecek olan tören savaş uçakları ve helikopterlerin havada yapacakları geçişle tamamlanacak. (DIŞ HABERLER)