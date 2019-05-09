09 Mayıs 2019 11:07
Moskova'da 6 Mayıs "Zafer Günü" kutlaması yapıldı
2. Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgisini simgeleyen 9 Mayıs 1945'in 74. yılında Moskova'da Zafer Bayramı geçit töreni yapıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı için askeri geçit töreni yapıldı. (Fotoğraf: Sefa Karacan/AA)
İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası'nı nihai yenilgiye uğratmasının 74. yıl dönümünde Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Zafer Bayramı geçidi düzenlendi.
Kızıl Meydan'daki geçit törenine binlerce asker katıldı.
Geçit töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.
Askeri araçların geçidiyle devam eden tören savaş uçakları ve helikopterlerin havada yapacakları geçişle tamamlandı. (DIŞ HABERLER)
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