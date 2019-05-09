KODA'da çevre dersi: "Canlıları düşünmeden hareket ettik"

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerlerinde bu hafta "Teknolojinin Canlılara Etkisi" tartışıldı.

Hayat Bilgisi Okulu'nda gerçekleştirilen Çarşamba Seminerine Eskişehir Okulu'ndan Dr. Duygu Abbasoğlu konuşmacı olarak katıldı. Ekolojinin insan egosundan daha üstün olduğunu söyleyen Abbasoğlu, "Ciddi bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız, teknoloji ilerlerken biz canlıları yok ediyoruz" dedi.

Teknolojinin özünde insanı temel aldığını belirten Abbasoğlu, "Teknoloji bizim için vardır ama doğal değildir. Hem teknoloji bağımlısıyız, hem de doğaya özlem duyuyoruz" diye konuştu. Dışarıdaki çevresel etkilerin genler üzerinde etkiye sahip olduğunu aktaran Abbasoğlu, "Özellikle son 200 yıldır bu daha da yoğun bir şekilde görülüyor. Teknolojik evrimde çok büyük bir hız var. Daha bu hızı biz takip edemezken canlılar buna hiç uyum sağlayamıyor. Çevresel faktörler değiştiğinde buna uyum sağlayıp sağlayamama canlıların yaşamını belirliyor. Kendi çevremizi değiştirirken canlıları düşünmeden hareket ettik, çoğunu yok ettik. 16 binden fazla tür yok olma tehdidi altında. İnsan nüfusundaki dramatik artış pek çok ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Teknoloji pek çok avantaj sağladı evet ama teknolojinin canlıları etkisi çok büyük" ifadelerini kullandı.

Dr. Duygu Abbasoğlu | Fotoğraf: Evrensel

'ASIL SORUN İNSAN NÜFUSU'

"Dünya bugüne kadar 5 kez yok oldu, 6'ncı yok oluşu küresel ısınmanın yaratacağı söyleniyor" diyen Abbasoğlu, "6'ncı yok oluş insan sayesinde küresel ısınma ile olacak. 2050 yılında 9 milyar insanı doyurmak için yüzde 70 daha fazla gıda tüketimi öneriliyor. Bu yok oluş çok hızlı gelişecek. Artan nüfus için barınma ve enerji gibi ihtiyaç daha da artacak" diye konuştu. Kapitalizmin kendi kendini öldüren bir sistem olduğunu söyleyen Abbasoğlu, "Bunu kullanmak istemiyorum ama ne yazık ki biz aynı gemideyiz ama ciddi bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız, teknoloji ilerlerken biz canlıları yok ediyoruz" dedi. Asıl sorunun insan nüfusu olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, "Bugünün insanları göçebe atalarımız için gerçekte varolmamış hastalıklarla karşı karşıya. Örneğin obezite, ikinci tip diyabet, koronal kalp rahatsızlığı gibi. Sonuç olarak diyebilirim ki, asıl sorun insan nüfusudur ve eko, egodan üstündür" ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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