Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu
Yurt dışı seyahati için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanında pasaportuna el konulan Sanatçı Müjdat Gezen'in yurt dışı çıkış kararı kaldırılmıştı.
Fotoğraf: DHA
Sanatçı Müjdat Gezen'in pasaportuna Sabiha Gökçen Havalimanı'nda el konuldu.
Gelişmeyi Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Av. Celal Ülgen, Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor" ifadelerini kullandı.
9 Mayıs 2019
Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı. (HABER MERKEZİ)
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