Emniyet, pasaportuna el konulan Müjdat Gezen'den özür diledi

Avukat Celal Ülgen, "Yurt dışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu" duyurusunun ardından yeni bir paylaşım yaparak emniyetten arandıklarını ve durumun "sistemsel arızadan" kaynaklandığını bildirdi.

Sanatçı Müjdat Gezen'in pasaportuna bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanında el konuldu.

Gelişmeyi Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Av. Celal Ülgen, Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMSEL ARIZADAN" KAYNAKLANMIŞ

Avukat Celal Ülgen, Twitter hesabından bir duyuru daha yaparak yaparak durumun "sistemsel arızadan" kaynaklandığını aktardı ve Emniyetin özür dilediğini kaydetti. Ülgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak."

NE OLMUŞTU?

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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