09 Mayıs 2019 01:16

Paraguay'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Paraguay'da son haftalarda devam eden şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle acil durum ilan edildi.

Paraguay'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Fotoğraf: Pixabay

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    Paraguay'da son haftalarda devam eden şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle acil durum ilan edildi.

    Başkent Asuncion'un ardından kentin yaklaşık 300 kilometre güneyindeki Neembucu bölgesinde de şiddetli yağışların yol açtığı nehir taşkınları ve seller nedeniyle acil durum çağrısı yapıldı.

    Yetkililer, ülkede son haftalarda yaklaşık 40 bin Paraguaylının, yağışlara bağlı olarak yükselen sular nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

    Tahliye edilenler arasından 11 binden fazla kişinin başkent Asuncion'da yaşadığı kaydedildi.

    Her ne kadar askeri üslerdeki ya da kent meydanlarındaki yüksek yerlere yerleştirilmiş olsalar da bazı Paraguaylılar, hükümetin yetersiz müdahalesinden şikayet ediyor.

    Neembucu'nun topraklarının çoğu sulak alanlardan oluşuyor.

    Vali Luis Benitez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kasabalarımızdan altısı için durum zor ve kritik." ifadesini kullandı.

    Görüntülerde, Asuncion'da suların bastığı sokaklarda kayıklarla tahliye edilen Paraguaylılar yer alıyor.

    Hükümet yetkilileri, seller nedeniyle Asuncion'da 3 Nisan'da 90 günlük acil durum ilan etmişti. (AA)

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