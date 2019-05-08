KKTC hükümeti yarın istifasını sunacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş görevinden istifa etti. Koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı. Gelişmelerin ardından KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını yarın sunacağını açıkladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim…" dedi.

HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Denktaş’ın istifa açıklamasından sonra koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.

HÜKÜMET YARIN İSTİFA EDECEK

Gelişmelerin ardından KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını yarın Cumhurbaşkanı’na sunacağını açıkladı.

7 Ocak 2018’deki erken genel seçimin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-DP ve Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) oluşan dörtlü koalisyon hükümetinin, Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekili bulunuyor. (HABER MERKEZİ)