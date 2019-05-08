KKTC Başbakanı Erhürman, Akıncı’ya hükümetin istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş görevinden istifa etti. Koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı. Gelişmelerin ardından KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı "Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim…" açıklaması ve HP'nin hükümetten çekilme kararının ardından KKTC Başbakanı Tufan Erhürman bugün hükümetin istifasını sundu.

ORTAKLIK BİTTİ, HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da gerçekleşen görüşmede konuşan Erhürman, "Gelinen aşamadan sonra hükümet sona eriyor. Birlikte eş güdüm içerisinde verimli bir çalışma yürüttük" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, "İyi diyalog geçirdik. Kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadınız. Ciddi sıkıntılar geçirdi ülkemiz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini be ona göre hükümeti kurma görevini bir lidere vereceğini söyledi.

7 Ocak 2018’deki erken genel seçimin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-DP ve Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) oluşan dörtlü koalisyon hükümetinin, Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekili bulunuyor. (HABER MERKEZİ)