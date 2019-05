ABD'den İstanbul açıklaması: Olağandışı durumu not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından, YSK’nin İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı ve tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada “Özgür ve adil seçimler ile seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasilerin gereğidir” ifadesine yer verilerek “Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz” denildi.

“Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var” ifadeleri kullanılan açıklamada “Türk yetkililerine bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

We take note of the Turkish Supreme Election Council extraordinary decision to re-run the Istanbul mayoral election. We urge Turkish authorities to carry out this election in keeping with its laws and its long, proud democratic tradition. https://t.co/9SLGNoe3Io pic.twitter.com/LQDn7jeO7L