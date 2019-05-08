UNISON heyeti Türkiye’yi ziyaret etti

İngiltere'nin en büyük kamu sendikalarından biri olan UNISON’un Uluslararası Komitesi, Türkiye’de bulunan sendika, insan hakları örgütleri ve siyasi partileri ziyaret etti. Komite Başkanı Paul Glover ile Angile Roberts, Stephen Smellie ve Mark Beacon’ın yer aldığı komite, KESK, SES, Belediye-İş, İnsan Hakları Derneği’nin ardından Emek Partisi’ni ziyaret etti.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Osman İşçi’nin karşıladığı UNISON heyeti ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler, KESK üye ve yöneticilerine yönelik baskılar ele alındı. Ayrıca, hapishanelerde devam eden açlık grevleri, yerel seçim sonuçları vb. güncel konular da ele alındı.

Fotoğraf: SES

Emek Partisi Genel Merkezi’ne yaptıkları ziyarette kendilerini Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan karşıladı. Burada konuşan Paul Glover, sendikalarının UNISON'un İngiltere'nin en büyük sendikası olduğunu söyledi. Kamu ve işçi sendikalarıyla görüştüklerini belirten Glover, 9 Mayıs'ta da CHP ve HDP ile görüşeceklerini dile getirdi. İnsan hakları ve işçileşme düzeyi sebebiyle en çok temas kurdukları ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Glover, Ankara ve İstanbul'daki görüşmeleriyle mevcut koşulları öğrenmenin yanı sıra İngiltere hükümetine mektup yazacaklarını, Türkiye ile İngiltere işçi sınıfı arasında bağ kurmayı ve dayanışma örmek istediklerini söyledi.

"KRİZİN FATURASI İŞÇİLERE YIKILMAK İSTENİYOR"

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, partilerinin işçi sınıfının iktidar için mücadele eden bir parti olduklarını belirterek, kendisinin de KHK ile ihraç edilen bir kamu emekçisi olduğunu söyledi. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek adam rejiminin inşası için fırsat çevrildiğini anlatan Aslan, ardından ilan edilen 2 yıllık OHAL sürecinde 150 bin kamu çalışanının ihraç edildiğini ve içinde barış bildirisine imza atan akademisyenlerin de olduğunu söyledi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü ve örgütlenme hakkı üzerinde ciddi engeller olduğunu dile getiren Aslan, iktidarın kıdem tazminatı, emeklilik sistemi ve vergiler ile ekonomik krizin yükünü işçi sınıfına yüklemeye çalıştığına dikkat çekti.

"HALKIN TEK ADAM REJİMİNİ DURDURACAĞINA EMİNİZ"

Kürt illerinde seçilen HDP’li belediye başkanlarının yerine kayyımlar atandığını hatırlatan Aslan, son yerel seçimlerde de seçilen HDP’li belediye başkanlarının mazbatalarının KHK’li olduklarını bahanesiyle gasbedilerek ikinci olan partiye verildiğini aktardı. İktidarın 31 Mart yerel seçimlerin ülkenin en önemli Büyükşehir Belediyelerini kaybettiğini kaydeden Aslan, bunun üzerine Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iktidar baskısıyla iptal edildiğini aktardı.

Aslan, “Seçimin iptal edilmesiyle Türkiye’de burjuva demokrasisinin kırıntılarının dahi ortadan kaldırıldığı bir kez daha tescillenmiştir. Ancak iktidarın tek adam tek parti rejiminin inşasına karşı halkın ve demokratik güçlerin özgüveni de yüksektir. Bu süreçte halkın demokrasi mücadelesiyle tek adam rejiminin ilerlemesini durduracağına eminiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)