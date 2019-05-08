YSK’nin kararına karşı halk eylemleri üçüncü gününde

YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararına karşı İstanbul’un ilçelerinde başlayan eylemler üçüncü gününde de sürüyor. Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de halk yürüyüş yaparak kararı protesto etti. “İkitelli Halkı” imzalı pankart açan vatandaşlar, “İrademize sahip çıkıyoruz” dedi. AKP ve YSK’ye tepki gösterilen yürüyüş sırasında “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

Küçükçekmece'de YSK protestosu | YSK'nin iptal kararı İkitelli’de yürüyüşle protesto edildi: İrademize sahip çıkıyoruz https://t.co/NGRiaTVE0B pic.twitter.com/67yd1Rt3XD — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 8 Mayıs 2019

Kağıthane’ye bağlı Nurtepe’de de halk YSK kararını protesto etmek üzere üçüncü kez sokağa çıktı. Nurtepeliler “Hak Hukuk Adalet” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Kağıthane’de YSK protestosu | Nurtepeliler “Hak Hukuk Adalet” sloganlarıyla yürüyüş yapıyor https://t.co/OwrQu5ZGLU pic.twitter.com/S6onUlnZ6f — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 8 Mayıs 2019

Kadıköylüler dün akşam olduğu gibi bugün de “Her Şey Güzel Olacak” pankartı arkasında toplanarak yürüyüş yapıyor. Yürüyüşe bando ekibi de eşlik ediyor. Bahariye Caddesinde yapılan yürüyüşte bando ekibi “Çav Bella” çalarken halk da şarkıya eşlik etti.

Kadıköy’de YSK protestosu | Halk “Her Şey Güzel Olacak” pankartı arkasında toplanarak yürüyüş başlattı https://t.co/OwrQu5ZGLU pic.twitter.com/49hfORzymk — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 8 Mayıs 2019

YSK'nin seçim iptali kararına tepki gösteren Beşiktaşlılar ise “Mazbatayı ver” sloganı eşliğinde Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Beşiktaşlılar “Durma yürü yolun sonu adalet” sloganlarıyla yürüyor. (HABER MERKEZİ)

Beşiktaş’ta YSK protestosu | Halk “Mazbatayı ver” sloganı eşliğinde Beşiktaş Meydanı'nda toplandı, “Durma yürü yolun sonu adalet” sloganlarıyla yürüyüş yapıyor https://t.co/OwrQu5ZGLU pic.twitter.com/Jgsvu5sNTm — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 8 Mayıs 2019

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde