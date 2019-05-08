İşçinin talebini kabul etmeyen TÜPRAŞ satış hasılatını artırdı

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri; patronun sözleşme süresini 3 yıllık yapmak, vardiya sistemini değiştirmek, esnek çalışma yöntemlerini sınırsız biçimde uygulamaya sokmak, işçilerin kazanılmış haklarını gasbetmek istemesi yüzünden tıkandı. TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı eylemler sürüyor.

TÜPRAŞ'IN İLK ÇEYREK SATIŞLARI YÜZDE 17 ARTIŞLA 20,7 MİLYAR LİRA

İşçiler ücretlerindeki erimeler ve vergilere karşı ücretlerinde artış talep ederken, buna yanaşmayan TÜPRAŞ satış karını artırdı. Açıklanan rakamlara göre TÜPRAŞ'ın 2019'daki satışları, ilk çeyrekte toplam 7,2 milyon tonu buldu ve satış hasılatı yüzde 17 artışla 20,7 milyar liraya çıktı.

TÜPRAŞ açıklamasında İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki bakım faaliyetlerine rağmen birinci çeyrekte yüzde 94 kapasite kullanımı ile 6,7 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini belirtti. TÜPRAŞ'ın yurt içi satış miktarı 5,2 milyon ton, ihracatı 2,1 milyon ton olmak üzere toplamda 7,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Açıklamada küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, ağır-hafif hampetrol fiyat makasındaki daralma ve rafineri duruşları sektör karlılıklarını etkileyen ana faktörler sıralanırken, TÜPRAŞ buna rağmen ilk üç aylık satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 20,7 milyar liraya çıkardı.

TÜPRAŞ'TA TİS MÜCADELESİ

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı eylemler sürüyor. Şu an ara bulucuda olan TİS sürecinde bu kez patronların sendikası KİPLAS’la Petrol-İş ara bulucu masasında buluşacak.

Evrensel'e konuşan işçiler liranın değer kaybı, zaruri ihtiyaçlardan oluşan gerçek enflasyonun yüzde 40’larda olması, neredeyse 4 toplusözleşmede de düşük zam almalarıyla ücretlerde büyük bir erime yaşadıklarını ifade ediyor. İşçiler, "Geçen sene 2 bin dolar ücret alıyorduk bu sene bin doları bulmuyor, verdiğimiz vergilerden elimizde bir şey de kalmıyor, geldiğimiz nokta ortada. Bu bütün yükün bize bindirilmesi demek. TÜPRAŞ en yüksek üretim miktarını ve kâr oranlarını yakaladı. Rafineri işçisi gibi çalışıp da öyle yaşayamayacaksak buranın bizim için bir önemi kalmaz” diyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

TÜPRAŞ işçileri: 40 yıllık kazanımlarımızı gasbedemezsin