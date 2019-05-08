Kaldıraç okuru 2 kişi gözaltında: 1 Mayıs’a neden çağrı yaptın?

Kocaeli ve İstanbul’da Kaldıraç okuru 2 kişi, 1 Mayıs propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 Mayıs günü gözaltına alındı. 1 kişi verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ifade işlemleri sürüyor. Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Bizler bu karanlığa, çürümüşlüğe karşı insanca, onurlu bir yaşam için üniversitelerde, sokaklarda, fabrikalarda, yaşamın her alanında mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

Basın açıklamasını okuyan İpek Genç, “7 Mayıs günü sabah saatlerinde 1 Mayıs propagandası yapma gerekçesiyle iki Kaldıraç okuru öğrenci ev baskınıyla gözaltına alınmıştır. Bir Kaldıraç okuru ise İstanbul'daki aile evine yapılan baskında evde olmadığı için gözaltına alınamadı” dedi.

'SALDIRMALARI SONLARINI GÖRDÜKLERİNDEN'

Emniyet sorgusunda Kaldıraç okurlarına “1 Mayıs’a neden çağrı yaptın/neden katıldın” gibi soruların yöneltildiğini belirten İpek, “1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin daha iyi yaşam koşullarında, daha özgür bir dünyada yaşayabilmek için dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Elbette bunu onlar da biliyorlar. Dünya işçilerinin, emekçilerinin ortak dayanışma ve mücadele gününe katılmayı suç saymaları ne kadar korktuklarının, ne kadar çaresiz olduklarının göstergesidir. Ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte işçi sınıfına, kadınlara toplumun her kesimindeki muhalif seslere şiddetle, baskıyla saldırmaları kendi sonlarını gördüklerindendir” dedi.

Toplumun karanlığa sürüklenmeye çalışıldığını ifade eden İpek, “Arkadaşlarımız işçi ve emekçi halkların, kadınların, öğrencilerin özgürlük istemlerini haykırdıkları için gözaltına alınmıştır. Bizler bu karanlığa, bu çürümüşlüğe karşı insanca, onurlu bir yaşam için üniversitelerde, sokaklarda, fabrikalarda, yaşamın her alanında mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Toplumun her kesimini bu sesi büyütmeye, baskılara karşı direnişi ve dayanışmayı örgütlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)