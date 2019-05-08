Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

08 Mayıs 2019 20:40
Çay alım sezonunun yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
Lipton’da çay alım sezonunun yaklaşmasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.
Fotoğraf: Evrensel
Çay alım sezonunun yaklaşmasına rağmen Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan Lipton Çay Fabrikasına işçi alımı yapılmayacağı açıklandı. Şirket, işçi alımlarını askıya aldığını açıklarken, işçiler açıklamaya tepki göstererek eyleme başladı. Tek Gıda-İş üyesi Lipton işçilerinin fabrikadaki eylemi sürüyor. (Artvin/EVRENSEL)
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