Van Valiliği eylem yasağını 10 gün daha uzattı

Van Valiliği, 9-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma etkinliklerini 10 gün süreyle yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 09/05/2019 tarihinden geçerli 18.05.2019 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Valilik 1 Mayıs öncesi (29 Nisan-8 Mayıs arası) 10 günlük, YSK’nin KHK’lilere mazbata verilmeyeceği kararı sonrasında da kentte 7 günlük eylem yasağı kararı almıştı. (HABER MERKEZİ)

Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı

Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı