08 Mayıs 2019 19:57

HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi

TBMM'de, HDP'nin, iptal edilen İstanbul seçimine ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

    • Paylaş

    TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı tartışılmaya devam etti. HDP'nin, iptal kararına ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge ise reddedildi.

    TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoglu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkisini bir mani ile dile getirerek, "Kaynayan kazan taşmaz mı? Sandıkları aşmaz mı? Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?" dedi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "YSK'nın demokrasiye darbesi bir yandan adaleti öldürdü, diğer yandan vicdanları kanattı, siyasetin fay hatlarını kırdı, her şeye yol açtı; ama bu bu kez halk suskun değil, korkular aşıldı. Şimdi sanatçı konuşuyor, iş adamları konuşuyor, kurumlar konuşuyor, esnaf konuşuyor, vatandaş konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı sarayı baktı ki halk konuşuyor, şimdi insanlarımızı, sanatçılarımızı fişlemeye başlamış ve yine aynı baskı yöntemiyle halkımıza gözdağı vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

    "DEMOKRASİMİZE DARBE İNDİRİLMİŞTİR"

    CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise "Siyasi iktidarın baskısıyla YSK'nın vermiş olduğu hukuktan yoksun kararla demokrasimize büyük bir darbe indirilmiştir" derken, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya üzerinden düşüncelerini ifade eden sanatçıların Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi tarafından fişlendiği ve 'kayıt' adı altında bu listenin paylaşıldığının bilindiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, "Demokrasi nöbetlerini diktatörlüğe geçmek için mi tuttuk Türkiye çapında? 6 Mayıs YSK darbesiyle demokrasi katledildi" dedi.

    AKP'Lİ ÖZKAN'DAN CEVAP

    AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP'li milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda YSK'nin hukuk temelinde ortaya koyduğu karar ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime girilecek olunması, oluşan şüphelerin ve usulsüzlüklerin ortadan kalkması ve toplumsal vicdanı rahatlanması açısından önemli bir karardır. Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir" dedi.

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, seçimin mağdurunun Binali Yıldırım ve İstanbul seçmeni olduğunu savunarak, "İstanbul gibi, 8,5 milyon vatandaşımızın seçmen olduğu bir şehirde bir usulsüzlük ve hukuksuzluk olduğu açıktır" diye konuştu.

    CHP'Lİ ÖZKOÇ: TAM BİR HUKUKSUZLUK

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK'nın İstanbul kararını tam bir hukuksuzluk olarak değerlendirerek, "YSK açık açık kendi içtihatlarına karşı çıkmıştır. Beka sorunu nedir, bir kere daha söyleyeyim. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur. Hukuka saldırıdan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat geren kişilerle oturup ittifak yapmak beka sorunudur" dedi. Özkoç'un sözlerine MHP’li milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi.

    AKP'Lİ ÖZKAN'DAN KAYIŞOĞLU'YA CEVAP

    AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP’li milletvekillerinin YSK’nın kararına gösterdiği tepkilere cevap vererek şöyle dedi:

    "Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun bir ifadesini dinledik. 'Kaynayan kazan taşmaz mı? Sandıkları aşmaz mı? Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?' Şimdi soruyorum; Burada 'milletin oyunu yok sayan' derken bu ülkenin hukuk düzenini vee bundan sonra da bir darbe çığırtkanlığını yapmak nasıl kabul edilebilir, nasıl bu kutsal Meclis çatısı altında alkışlanabilir?" dedi.

    HDP'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

    Öte yandan, HDP'nin YSK'nın 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerekçesiyle Meclis araştırması açılması için verdiği önerge reddedildi. (Ankara/DHA)

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Organize’ bir seçim iptali operasyonu!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Öcalan'ın açıklaması yeni bir sürecin işareti mi?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Sendikal mücadeleye baskı hapis cezasına kadar geldi!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Seçim yenilemesi kanamayı artıracak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    YSK’nin iptal kararı ve Öcalan'ın mesajı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İş kazalarında farkındalık yaratmak için en uygun kamu spotu: Yerin altında ölüm riski var, yukarıda ise açlık kesin!

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Görülmez yasalar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ABD'den İstanbul açıklaması: Olağandışı durumu not ediyoruz
    ABD'den İstanbul açıklaması: Olağandışı durumu not ediyoruz

    ABD Dışişleri Bakanlığından, YSK’nin İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK’nin kararına karşı halk eylemleri üçüncü gününde
    YSK’nin kararına karşı halk eylemleri üçüncü gününde

    YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de yürüyüşle protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı
    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

    Yüksek Seçim Kurulu: Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de adalet nöbeti sürüyor: Karanlığa teslim olmayacağız
    İzmir'de adalet nöbeti sürüyor: Karanlığa teslim olmayacağız

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası Adalet Nöbeti başlatan İzmir Barosu, emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla eylemlerini sürdürdü.

    UNISON heyeti Türkiye’yi ziyaret etti
    UNISON heyeti Türkiye’yi ziyaret etti

    İngiltere'nin en büyük kamu sendikalarından biri olan UNISON heyeti Türkiye'de sendika, insan hakları örgütleri ve siyasi partileri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor

    Sudan'da darbe yönetimi şeriata dayalı hukuk istedi. Muhalefet ise darbecilerin oyalama taktiği izlediğini ifade ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi
    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekilme kararı aldı. Anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler için süre verildi.

    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

    Lipton’da çay alım sezonu başlamasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.

    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi
    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi

    TBMM'de, HDP'nin, iptal edilen İstanbul seçimine ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!
    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Cumali Atilla ve eşinin belediyeye sadece 3 aylık 300 bin lira yemek borcu bıraktığı ortaya çıktı. 

    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili
    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

    Seçim iptali kararı İstanbul’daki pek çok üniversitede gündeme oturdu. Üniversite öğrencileri halk iradesinin YSK eliyle gasbedildiği görüşünde.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi
    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi

    Barış bildirisini imzaladığı için hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Prof. Dr. Füsun Üstel hapse girdi.

    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!
    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!

    Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Baba Ayhan B: Yanımızda olun, birlik olalım

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor

    Mardin, Cizre, İdil ve Silopi belediyelerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine de X-Ray ve güvenlik bariyerleri kurulmak isteniyor.

    GÜNCELLENDİ
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu

    Sık sık iş cinayetleri ve kazalarla gündeme gelen HABAŞ’ta meydana gelen işyeri kazasında faciadan dönüldü. Ocağın devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

    Kemal Öztürk'ün Twitter'dan "Detayları yarın" diye duyurduğu yazısı Yeni Şafak'ta yer almadı. Öztürk, gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi
    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi

    Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK kararına karşı Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçıların yer aldığı bir listeyi paylaştı.

    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok
    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok

    Mutlusan Elektrik işçileri, YSK’nin seçim iptali kararını Evrensel’e değerlendirdi.

    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı
    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı

    Elazığ’da KYK Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yemeklerin sağlıksız oluşundan ve yemek için 1 saat sıra beklemekten şikayetçi.

    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı
    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı

    Diyarbakır Lice’de zırhlı araçla Pakize Hazar’ın ölümüne neden olan uzman çavuşun yargılandığı davada mahkeme heyeti ceza indirimi uyguladı.

    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor
    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor

    Öcalan’ın açıklamasını değerlendiren DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "Tecrit ve açlık grevleri sürüyor, hükümet bu sorumluluktan kaçamaz" dedi.

    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar
    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar

    Panzer davası avukatlarından Rojhat Dilsiz sanık polisleri ‘alt düzeyde tali’, panzeri ise ‘asli kusurlu’ gösteren son raporu değerlendirdi.