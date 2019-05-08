İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaparak YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararını protesto etti. Açıklamada “YSK'nin kararı halkın iradesine darbedir. Karanlığa teslim olmayacağız” denildi.

DEMOKRASİ TARİHİNE KARA BİR LEKE

“Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak hukuk adalet”, “Gün gelecek devran dönecek YSK halka hesap verecek” sloganlarının atıldığı açıklamayı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına İzmir Tabip Odası Sekreteri Lütfi Çamlı okudu. Çamlı, “Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu karar ile kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Evrensel hukuku ve halkın iradesini ayaklar altına alan bu karar, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir araç olarak kullanıldığını, talimatla çalışan bir yapı haline geldiğini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Çamlı, “Ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krize bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yönetimde meşruiyet krizi eklenmiştir” diye konuştu.

“YSK, AKP MHP İTTİFAKININ NOTERİ”

“Seçim kurullarının oluşumunda bir hata varsa sorumlusu kimdir? Hesap vermesi gereken kimdir? Yalnız ve yalnız YSK’dir” diyerek Çamlı YSK üyelerinin seçimlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek işledikleri suç sebebiyle istifa etmeleri gerektiklerini istedi. Çamlı “Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimini yeniletenler adamına göre hukuk anlayışının temsilcileri olmuşlardır” diye ifade ederek bu açıdan mevcut YSK'nin kendi meşruiyetini ortadan kaldırdığını ve AKP-MHP ittifakının noteri haline dönüştüğünü vurguladı.

Sonuç olarak bir hukuk cinayetinin işlediğinin altını çizen Çamlı, “Ama bunların hiçbiri onları kurtaramayacak. Halkın seçme ve seçilme hakkını cebren ve hile ile ortadan kaldıranların demokrasilerde yeri olmayacak. İşledikleri tüm suçlar için halka hesap verecekler. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bu süreçte halkın iradesine yapılan darbeyi kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

Ülkedeki yönetim anlayışını Ortadoğu’nun diktatörlüklerine dönüştürme çabalarına izin vermeyeceklerini belirten Çamlı son olarak şunları kaydetti:

“Tüm yurttaşları ve demokratik kitle örgütlerini yeni bir açıklamaya kadar her akşam 20.00 ile 21.00 saatleri arasında İzmir Barosu önünde demokrasi nöbeti tutmaya davet ediyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız.”

Fotoğraf: Evrensel

DİKİLİ'DEN YSK KARARINA TEPKİ

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu da Atatürk Meydanında basın açıklaması yaparak YSK kararını protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Kifayet Ceylan ile Nurten Gültekin Çalık “KHK ile hukuksuzca ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi utancına YSK’nin İstanbul kararı eklenmiştir. 6 Mayıs 2019 tarihli YSK kararıyla ülkemizde demokrasiden geriye kalan son haklardan birine, seçme ve seçilme hakkına da el uzatılmıştır” diye konuştu.

“YSK bu kararıyla, sandık kurullarının benzer biçimde teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ‘tam kanunsuzluk’ hali doğurmuştur” şeklinde ifade edilen açıklamada , “Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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