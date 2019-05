CHP'li bulut: ÖSYM işsiz gençlerin umutlarını sömürüyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvuru ücretlerine yapılan yüzde 25 zammı Meclis gündemine taşıdı. Bulut, genç işsizlik oranının 26,7’ye yükseldiği Türkiye'de ÖSYM’nin tüccar zihniyetiyle hareket ederek yıllardır işsiz olan gençleri gelir kaynağı olarak gördüğünü kaydetti.

ÖSYM’nin 2018’de 6 merkezi sınavdan aldığı başvuru ücretleriyle 113 milyon TL kâr ettiğini söyleyen Bulut, bu yıl da yapılacak KPSS başvuru ücretlerine yüzde 25 zam ile 225 TL’ye yükseltildiğini belirtti.

CHP’li Bulut, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Sınav ücretleri hangi kritere göre belirlenmektedir?

Sınav ücretine yapılan yüzde 25 zammın gerekçesi nedir?

28 Temmuz 2019’da yapılacak KPSS’ye kaç kişi başvurmuştur?

Kullanılan testlerin hazırlanması, soru kitapçıklarının basılması, paketlenmesi, nakliyesi gibi kalemler çıkarıldığında sınavdan ne kadar gelir elde edilmiştir?

Her biri ayrı ayrı belirtilmek üzere 2019 yılında YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS, TYT, AYT ve YDT ve Kurum Sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin toplamı nedir?

Bakanlığınızın, sınav ücretlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışması var mıdır/olacak mıdır?

İşsiz olan gençlerden bu paraları ödemelerini istemek vicdanınızı sızlatmamakta mıdır?

KPSS ücretlerine gelen yüzde 25'lik zammın ardından ücretler şöyle olmuştu:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 75,00 TL

Buna göre Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar 225 TL ödeyecek. Ayrıca alan bilgisi sınavlarına girmesi gereken adaylar alan başına 50'şer TL daha ödeyecek. (HABER MERKEZİ)

