Meclise, kanser ilaçları ücretsiz olsun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bazı kanser ilaçlarının devlet tarafından ödeme listesine alınmayarak, SGK tarafından karşılanmamasını Meclis gündemine taşıyarak kanun teklifi sundu. Tanal kanun teklifinde, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Kanun teklifinde, Türkiye’de yaşanan ölümlerde kanser hastalıklarının payının yükseldiğine dikkat çekilerek “Devlet bu hastalıkların önlenmesinde yeterli başarı gösterememekle birlikte; hasta olan vatandaşların tedavisinde de vatandaş yalnız bırakılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve SGK’nin bazı kanser ilaçlarını ödeme listesinden çıkararak, ücretlerini ödemeyerek, 30 bin TL, 50 bin TL gibi bedelli ilaçları vatandaşın kendisinin alması gerektiğini söylemenin acı sonuçları yaşanmıştır” denildi.

İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLMALI

Sosyal devlet ilkesinin hatırlatıldığı teklifte, “Tüm kanser hastalarının ilaçlarının devlet tarafından ücretsiz sunulması adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ilgili değişikliğin yapılmasının teklif edildiği” vurgulandı.

Tanal ayrıca, ödeme listesine alınmayan kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti: “Kanser hastalarının kullandığı Keytruda adlı ilacın fiyatının 30 bin Türk lirası olduğu doğru mudur? 30 bin Türk liralık bir ilacı asgari ücretle ailesini geçindiren bir kimsenin alması nasıl mümkündür?” (HABER MERKEZİ)