İHD yöneticisine barış istediği için 6 yıl hapis

Afrin’e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı operasyona dair, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezinin açıklamasını Malatya’da okuyan İHD Şube Yöneticisi Mehmet Tuncel’e, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Malatya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına, Tuncel ve avukatı katıldı. Açıklamanın içeriğinin barış olduğunu, İHD Genel Merkez açıklaması olduğunu kendisi de insan hakları savunucu olarak savaşa karşı barışı savunduğunu ifade eden Tuncel, beraatini talep etti. Avukatı da müvekkilinin ifadelerine katıldığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Tuncel’e “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karardan sonra İHD Şube binasında kısa bir açıklama yapan Tuncel, savaşa karşı barış demenin insan hak savunuculuğunun temel prensibi olduğunu belirterek, cezaya karşı önce istinaf mahkemesine başvuracaklarını gerekirse dosyayı Yargıtaya taşıyacaklarını söyledi. (Malatya/MA)