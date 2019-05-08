Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP ve MHP'nin olağanüstü itirazda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi kararının ardından tepkilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

YSK'nin açıklamaları şöyle:

"Kurulumuz, söz konusu seçimlerin sonucunda olağan veya olağanüstü itiraz süreçleri ile önüne gelen yüzlerce dosyayı inceleyip, Anayasa ve kanunlara uygun olarak karara bağlayıp, neticelendirmiştir. Bu süreçte itiraz mercii olarak yargılama faaliyetinde bulunduğundan, eleştiri sınırlarını aşan açıklama ve beyanlara cevap vermemiştir"

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında yaptığı açıklamada kurul üyelerine tehdit ve hakaret içeren gerçek dışı ithamlarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir."

"Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz."

"Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez."

"Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında YSK'nin kararına tepki göstermiş kararı vatandaşın iradesine kumpas olarak nitelemişti. Kılıçdaroğlu, "Madem bir kez daha yenilemek istiyorsunuz diyorum ki o YSK’daki çetelere, istediğin kadar yap biz bu seçimden galip çıkacağız. O 7’li çeteye söylüyorum, gücünüzü nereden alırsanız alın, hiçbir şekilde sizin gücünüz bizi etkilemez çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz. Saray’dan güç alanlar bir gün hesap verecektir" diye konuşmuştu. (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu: YSK içindeki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?