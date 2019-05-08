Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

Metin Berk SÜER

Murat UYSAL

İstanbul

İstanbul seçiminin iptal kararı büyük tepkilere neden oldu. İstanbul’daki üniversite öğrencileri de YSK’nin kararına tepki gösterdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi “Elimizden geldiğince mücadele ettik hem 31 Mart seçimi sürecinde hem de sonrasında. Ama bu defa farklı daha sıkı sarılmalıyız. Bugün yaptıklarının demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok. Gasp bu, Yağma bu” dedi.

LİDERLER ŞAİBE DEDİ YSK KARAR ALDI

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ise şöyle anlattı: “YSK sözlükteki anlamı itibariyle, Türkiye’de seçim işlerini düzenleyen, seçimin yasalara uygun olmasını gözeten, seçim sonuçlarını kesinleştiren, üyeleri yargıç olan kuruldur. Tanımda yer alan ‘Seçimin yasalara uygun olmasını gözeten’ ibaresi birçok seçimde uygulama alanı bulamamıştır. En yakın tarihte 31 Mart yerel seçimlerinde özellikle açık bir hukuksuzluk ile İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını almıştır. YSK’nin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı liderleri, yapılan seçimin kendi aleyhlerine olması sebebiyle şaibeli olduğunu gerekçe göstererek yenilenmesi gerektiğini söylediler. Söylemleriyle YSK’yi açık bir şekilde tehdit ederek, YSK’nin seçim sonuçlarını açıkladığı zamanki nötr tavrını (en azından medyaya yansıyan kısmı) değiştirmeye çalıştılar. Ne yazık ki YSK’nin almış olduğu kararla bunu başardılar.”

İRADELERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesinden öğrencilerin pek çoğu hem fakültelerinde hem de Beşiktaş’taki protestolara katıldı. Şehir ve Bölge Planlaması 3. sınıf öğrencisi bir öğrenci YSK’nin AKP baskısıyla bu kararı aldığını ve aslında bu kararla birlikte kurumların ve demokrasinin sadece AKP tarafından kullanılan bir araç haline geldiğini belirtti. Bu seçim ile birlikte kazanılmış bir seçimin hiçbir sebebe dayanmadan iptal edilmesinin bu kadar kolay kabul edilmemesi gerektiğini, bunun karşısında başta gençler olarak demokrasi amacıyla birleşilmesi gerektiğini söyledi. Bir başka Şehir ve Bölge Planlaması 3. sınıf öğrencisi ise bu seçimlerin yenilenmesi kararı ile birlikte savunulması gereken ana şeyin spekülatif tartışmalar ile es geçildiğini vurguladı. Seçimlerle birlikte milyonlarca oyun yok sayıldığı, Anayasa’nın bile işletilmediği bir süreçte her seçimden sonra olduğu gibi “HDP ile AKP anlaştı, İstanbul’da AKP’yi destekleyecekler” gibi temelsiz iftiralar ile bu sürecin karşısında asıl alınması gereken tutumdan uzaklaşıldığını ekledi.

1. sınıf bir kimya bölümü öğrencisi ise halkın iradesinin gasbına karşı sokaklarda olduklarını belirtti. Bir başka kimya bölümü öğrencisi ise YSK’nin AKP eliyle seçimlere müdahalesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti