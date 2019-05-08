08 Mayıs 2019 19:13

Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

Seçim iptali kararı İstanbul’daki pek çok üniversitede gündeme oturdu. Üniversite öğrencileri halk iradesinin YSK eliyle gasbedildiği görüşünde.

Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

Fotoğraf: Google Maps

    • Paylaş

    Metin Berk SÜER
    Murat UYSAL
    İstanbul

    İstanbul seçiminin iptal kararı büyük tepkilere neden oldu. İstanbul’daki üniversite öğrencileri de YSK’nin kararına tepki gösterdi.

    İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi “Elimizden geldiğince mücadele ettik hem 31 Mart seçimi sürecinde hem de sonrasında. Ama bu defa farklı daha sıkı sarılmalıyız. Bugün yaptıklarının demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok. Gasp bu, Yağma bu” dedi.

    LİDERLER ŞAİBE DEDİ YSK KARAR ALDI

    İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ise şöyle anlattı: “YSK sözlükteki anlamı itibariyle, Türkiye’de seçim işlerini düzenleyen, seçimin yasalara uygun olmasını gözeten, seçim sonuçlarını kesinleştiren, üyeleri yargıç olan kuruldur. Tanımda yer alan ‘Seçimin yasalara uygun olmasını gözeten’ ibaresi birçok seçimde uygulama alanı bulamamıştır. En yakın tarihte 31 Mart yerel seçimlerinde özellikle açık bir hukuksuzluk ile İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını almıştır. YSK’nin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı liderleri, yapılan seçimin kendi aleyhlerine olması sebebiyle şaibeli olduğunu gerekçe göstererek yenilenmesi gerektiğini söylediler. Söylemleriyle YSK’yi açık bir şekilde tehdit ederek, YSK’nin seçim sonuçlarını açıkladığı zamanki nötr tavrını (en azından medyaya yansıyan kısmı) değiştirmeye çalıştılar. Ne yazık ki YSK’nin almış olduğu kararla bunu başardılar.”

    İRADELERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

    YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesinden öğrencilerin pek çoğu hem fakültelerinde hem de Beşiktaş’taki protestolara katıldı. Şehir ve Bölge Planlaması 3. sınıf öğrencisi bir öğrenci YSK’nin AKP baskısıyla bu kararı aldığını ve aslında bu kararla birlikte kurumların ve demokrasinin sadece AKP tarafından kullanılan bir araç haline geldiğini belirtti. Bu seçim ile birlikte kazanılmış bir seçimin hiçbir sebebe dayanmadan iptal edilmesinin bu kadar kolay kabul edilmemesi gerektiğini, bunun karşısında başta gençler olarak demokrasi amacıyla birleşilmesi gerektiğini söyledi. Bir başka Şehir ve Bölge Planlaması 3. sınıf öğrencisi ise bu seçimlerin yenilenmesi kararı ile birlikte savunulması gereken ana şeyin spekülatif tartışmalar ile es geçildiğini vurguladı. Seçimlerle birlikte milyonlarca oyun yok sayıldığı, Anayasa’nın bile işletilmediği bir süreçte her seçimden sonra olduğu gibi “HDP ile AKP anlaştı, İstanbul’da AKP’yi destekleyecekler” gibi temelsiz iftiralar ile bu sürecin karşısında asıl alınması gereken tutumdan uzaklaşıldığını ekledi.

    1. sınıf bir kimya bölümü öğrencisi ise halkın iradesinin gasbına karşı sokaklarda olduklarını belirtti. Bir başka kimya bölümü öğrencisi ise YSK’nin AKP eliyle seçimlere müdahalesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Organize’ bir seçim iptali operasyonu!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Öcalan'ın açıklaması yeni bir sürecin işareti mi?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Sendikal mücadeleye baskı hapis cezasına kadar geldi!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Seçim yenilemesi kanamayı artıracak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    YSK’nin iptal kararı ve Öcalan'ın mesajı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İş kazalarında farkındalık yaratmak için en uygun kamu spotu: Yerin altında ölüm riski var, yukarıda ise açlık kesin!

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Görülmez yasalar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

    Lipton’da çay alım sezonu başlamasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.

    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi
    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi

    TBMM'de, HDP'nin, iptal edilen İstanbul seçimine ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız

    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için aldığı iptal kararı İzmir’de emek ve demokrasi güçleri tarafından protesto edildi.

    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!
    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Cumali Atilla ve eşinin belediyeye sadece 3 aylık 300 bin lira yemek borcu bıraktığı ortaya çıktı. 

    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı
    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

    Yüksek Seçim Kurulu: Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez

    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili
    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

    Seçim iptali kararı İstanbul’daki pek çok üniversitede gündeme oturdu. Üniversite öğrencileri halk iradesinin YSK eliyle gasbedildiği görüşünde.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi
    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi

    Barış bildirisini imzaladığı için hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Prof. Dr. Füsun Üstel hapse girdi.

    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!
    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!

    Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Baba Ayhan B: Yanımızda olun, birlik olalım

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor

    Mardin, Cizre, İdil ve Silopi belediyelerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine de X-Ray ve güvenlik bariyerleri kurulmak isteniyor.

    GÜNCELLENDİ
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu

    Sık sık iş cinayetleri ve kazalarla gündeme gelen HABAŞ’ta meydana gelen işyeri kazasında faciadan dönüldü. Ocağın devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

    Kemal Öztürk'ün Twitter'dan "Detayları yarın" diye duyurduğu yazısı Yeni Şafak'ta yer almadı. Öztürk, gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi
    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi

    Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK kararına karşı Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçıların yer aldığı bir listeyi paylaştı.

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi
    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekilme kararı aldı. Anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler için süre verildi.

    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok
    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok

    Mutlusan Elektrik işçileri, YSK’nin seçim iptali kararını Evrensel’e değerlendirdi.

    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı
    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı

    Elazığ’da KYK Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yemeklerin sağlıksız oluşundan ve yemek için 1 saat sıra beklemekten şikayetçi.

    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı
    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı

    Diyarbakır Lice’de zırhlı araçla Pakize Hazar’ın ölümüne neden olan uzman çavuşun yargılandığı davada mahkeme heyeti ceza indirimi uyguladı.

    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor
    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor

    Öcalan’ın açıklamasını değerlendiren DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "Tecrit ve açlık grevleri sürüyor, hükümet bu sorumluluktan kaçamaz" dedi.

    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar
    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar

    Panzer davası avukatlarından Rojhat Dilsiz sanık polisleri ‘alt düzeyde tali’, panzeri ise ‘asli kusurlu’ gösteren son raporu değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?
    YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından 31 Mart'ta aday olan isimlerin yeninden seçime girip girmeyeceği merak konusu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu
    CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

    CHP, İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için başvuruda bulundu. İYİ Parti İstanbul için iptal istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi: Yasalar şeriat kurallarına dayanmalı.

    GÜNCELLENDİ
    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

    23 Haziran seçimlerine kimler katılıyor, seçmen listeleri güncellenecek mi, sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı, 31 Mart'ta kim kaç oy almıştı?