09 Mayıs 2019 04:14

Kocaelili işçiler: Ekonominin değil, İstanbul’un peşine düştüler!

İstanbul seçimlerinin iptali her yeri siyaset meydanına çevirdi. Kocaeli'de konuştuğumuz metal işçileri de duruma tepkili.

Kocaelili işçiler: Ekonominin değil, İstanbul’un peşine düştüler!

Fotoğraf: Land Rover MENA/Flickr (CC BY 2.0)

    • Paylaş

    Arzu YALÇIN
    Kocaeli

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı, İstanbul dışındaki kentlerde de ana tartışma konusu. Kocaeli’de görüştüğümüz farklı fabrikalardan metal işçileri 6 Mayıs’ta açıklanan karar sonrası gece vardiyasının gündeminin iptal kararı olduğunu söyledi. Konuşmalarda AKP ve MHP’ye muhalif olan işçiler kararı İstanbul halkının iradesine darbe olarak değerlendirirken, AKP’ye oy veren işçi ise ‘Şaibe yoksa niye tepkililer’ dedi. Bu sözün iktidar partisini destekleyenlerin genel eğilimini yansıttığını anlatan işçiler, az sayıda da olsa ‘Bu kadar da olmaz’ diyen AKP’lilerin olduğuna dikkat çekti.

    Seçimin iptal edilmesini halkın iradesine, demokrasiye vurulmuş darbe olarak değerlendiren bir Ford Otosan işçisi “Aynı zarfta dört oy var, üçünde problem yok, geçerli, büyükşehir geçersiz ve iptal ile tekrarlanacak. Hadi diyelim dedikleri doğru o zaman İstanbul geneli bütün seçimin tekrar edilmesi gerekirdi. Sadece birine tekrar seçim getiriyorsanız art niyetlisiniz” diye konuştu.

    ‘EKONOMİYE GELİNCE HERKES HEMFİKİR’

    31 Mart seçimlerinin üzerinden neredeyse 2 aylık bir zaman geçtiğini, iktidarın ekonomik sorunları dert etmesi gerekirken seçim yenileme derdine düştüğünü dile getiren Ford işçisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Zam üstüne zam geliyor her şeye. Aldığımız para ile geçinemiyoruz. Millet seçim bitti artık bu ekonomik sorunlara el atarlar diye düşünürken onlar İstanbul’un derdine düştü. Şaibe oldu diyerek gerçek sorunları gizleme derdindeler. AKP’li arkadaşlarla da bütün gece tartıştık. Çoğu ‘Şaibe yoksa tekrar kazanır niye bu tepki?’ derken kimisi de ‘Bu kadar da olmaz’ diyor. Ama ekonomiye gelince konu, onlar da hemfikir. Herkes şikayetçi. Herkes kıdem tazminatı, vergide adalet gibi sorunların çözümünü bekliyor. Bence bunun etkisi yerel seçimlerde görüldü. Tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde daha da çok dillendirilecek” dedi.

    Seçim süreci boyunca Cumhur İttifakının kullandığı dille toplumu kutuplaştırdığını söyleyen bir Çelik Halat işçisi “Ülke yönetiminde hangi birimde olursan ol AKP’li değilsen ya PKK’lı ya FETÖ’cü ya da bir başka terör örgütündensin. Seçim döneminde hep böyle konuştular. Halkı karşı karşıya getirdiler. Şimdi aynı şeyi bu kararla yapıyorlar. Bir kısım şaibe var diyor bir kısım yok. YSK baskı ile karar alıyor. Ülke artık darbeci emirlerle yönetilir hale geldi. Aldığımız ücretler enflasyon karşısında erimeye devam ederken, ülke yöneticileri, kendi çıkarları için ücretlerimizi iyice çerez haline getirmek için uğraşıyorlar” diye  konuştu.

    ‘BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM’

    Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan ama AKP’ye oy vermediğini söyleyen başka bir Ford Otosan işçisi ise şunları söyledi: “Bu karar ülke adına iyi olmadı. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ekonomi aldı başını gidiyor. 17 senedir ülkeyi yönetenler bu işi beceremedi artık bazı şeylerin değişmesi lazım yeni taze kanlara ihtiyacı var ülkenin. AKP zihniyeti hep aynı zihniyette yönetiyor, sefayı onlar sürüyor, cefasını biz çekiyoruz. Benim görüşüm İmamoğlu’nun devam etmesi. Bazı şeyler ayyuka çıkacak diye seçimi iptal ettiler. Ülke ekonomisini düşüneceklerine İstanbul’un peşine düştüler. Patates olmuş 6 lira. 2 patates 1 kilo geliyor zaten.”

    ‘AKP’NİN İTİRAZI HAKLI’

    AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir Federal Mogul işçisi AKP’nin itiraz hakkı olduğunu belirterek “Seçimde İmamoğlu ve ekibi şaibe olmadığından eminse seçim tekrarına itiraz etmemeli. Sonuçta tekrar kazanacak ve AKP’ye daha çok kaybettirmiş olacak. Ama CHP kulislerinde seçim tekrarı kararında bir huzursuzluk oluştuysa bir şeylerden çekiniyorlar demektir. Bence şaibe var, ilçeleri kaybet, büşükşehiri al. YSK’ya baskı yapıldığına inanmıyorum. Erdoğan baskı kursa bile benim oyumu değiştiremez. Kazandıysa tekrar kazanır. Muhalefetin yapması gereken çıkıp demeli ki arkadaşlar rahat olun, hiçbir şekilde şaibe yoktur, tekrar kazanacağız demeli ama diyemiyor” şeklinde konuştu.

    ÖNCEKİ HABER

    Esenyurtlu seçmen seçim iptalinden rahatsız
    SONRAKİ HABER

    Polis taksi sürücüsünü yol vermediği gerekçesiyle darbederek gözaltına aldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Onca hamasetten sonra ABD’nin dediği oldu!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Fırat'ın doğusunda ABD-Türkiye uzlaşması ne anlama geliyor?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Üretim, ama hangisi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Özgür ve araçsal düşünce: Bilgi, hukuk, deontoloji ve ideoloji ilişkisi

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Mülteci Müzesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Polis taksi sürücüsünü yol vermediği gerekçesiyle darbederek gözaltına aldı
    Polis taksi sürücüsünü yol vermediği gerekçesiyle darbederek gözaltına aldı

    Kadıköy'de bir taksi şoförü "yol vermediği" gerekçesiyle yunus ekiplerince darbedilerek gözaltına alındı.

    Zarif: İran güvenliğini sağlamaktan asla geri adım atmayacak
    Zarif: İran güvenliğini sağlamaktan asla geri adım atmayacak

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Bölgede varlık gösterecek her türlü yabancı güç gerginliğe neden olacaktır. İran kendi güvenliğini sağlamak için asla geri adım atmayacaktır" açıklaması yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Suriye gündemini görüştü
    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Suriye gündemini görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Suriye’de "Güvenli Bölge" ve "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konularını ele aldı.

    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı

    Depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Büyük İstanbul depremi konusunda kulağımızı çeken son uyarıyı yapan bir hatırlatmadır" dedi.

    TRT Çocuk’ta ‘Kaz Dağları’ sansürü
    TRT Çocuk’ta ‘Kaz Dağları’ sansürü

    TRT Çocuk kanalına bağlanan bir çocuk ‘Kaz Dağları’mıza şu anda çok büyük zarar verilmekte’ der demez yayından alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sosyal medya paylaşımları tepki çeken İSBAK müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti
    Sosyal medya paylaşımları tepki çeken İSBAK müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahaddin Yetkin’in İSBAK’a atanmasına dönük tepkilere yanıt verdi. Yanıttan kısa süre sonra Yetkin istifa etti.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara ve Adana'da büyükşehir belediye işçilerine bayram ikramiyesi ödenecek
    Ankara ve Adana'da büyükşehir belediye işçilerine bayram ikramiyesi ödenecek

    Ankara ve Adana büyükşehir belediyelerinde çalışan işçilere bayram ikramiyesi ödenecek.

    GÜNCELLENDİ
    Hükümet kamu emekçilerinin beklediği zam teklifini bayram sonrası açıklayacak
    Hükümet kamu emekçilerinin beklediği zam teklifini bayram sonrası açıklayacak

    Kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı yapıldı. Hükümet zam teklifini bayram sonrası açıklayacak.

    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    GÜNCELLENDİ
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Game Of Thrones'un senaristleri Netflix ile anlaştı
    Game Of Thrones'un senaristleri Netflix ile anlaştı
    Within Temptation’dan Lübnanlı grup Mashrou’ Leila ile dayanışma
    Within Temptation’dan Lübnanlı grup Mashrou’ Leila ile dayanışma
    GÜNCELLENDİ
    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Gülen’in iadesi için ABD’ye çağrı yaptı
    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Gülen’in iadesi için ABD’ye çağrı yaptı

    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak açıklama ile, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için ABD’ye çağrıda bulundu.

    Selahattin Demirtaş, siyasi tutuklulara özgürlük isteyenleri selamladı
    Selahattin Demirtaş, siyasi tutuklulara özgürlük isteyenleri selamladı

    Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş, Demirtaş'ın siyasi tutuklulara özgürlük talep edenleri selamladığını dile getirdi.

    10 maddede Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenler
    10 maddede Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenler

    Veteriner Hekim Nedim Yılmaz, Kurban Bayramında dikkat edilmesi gerekn noktaları sıraladı.

    Diyarbakır Barosu, Elazığ cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili çağrı yaptı
    Diyarbakır Barosu, Elazığ cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili çağrı yaptı

    Elazığ Cezaevi’ndeki işkence iddiaları üzerine tutuklularla görüşen Diyarbakır Barosu yetkili kurumları, “Cezaevine gidin, işkenceye tanıklık edin” çağrısı yaptı.

    Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

    Elazığ’da elektrik dağıtım şirketinde çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    Erzurum'da ücretlerini alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
    Erzurum'da ücretlerini alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı

    Erzurum'da taşeron firmanın inşaatını sürdürdüğü öğrenci yurdunda çalışan işçiler, maaşlarının eksik ödendiğini söyleyerek inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Kaz Dağları'nda yeni eylem planı: Çadırlar kaldırılacak, etkinlikler sürecek
    Kaz Dağları'nda yeni eylem planı: Çadırlar kaldırılacak, etkinlikler sürecek

    Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu, Kaz Dağları'nda süren nöbete dair Valiliğin ve Orman Bölge Müdürlüğünün belediyeye gönderdiği yazıya dair açıklama yaptı.

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: İhtiyacımız olan bölge barışı
    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: İhtiyacımız olan bölge barışı

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay, ABD ile Türkiye arasında sağlanan ‘güvenlikli bölge’ mutabakatını değerlendirdi.

    EMO: Yönetmeliğin amacı internet yayıncılığında ‘tek ses’ yaratmak
    EMO: Yönetmeliğin amacı internet yayıncılığında ‘tek ses’ yaratmak

    Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu, internet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yönetmeliğe tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kamu işçisine yüzde 7+4 zam teklif edildi, Türk-İş eylem kararı aldı
    Kamu işçisine yüzde 7+4 zam teklif edildi, Türk-İş eylem kararı aldı

    Hükümetle kamu işçileri arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin 1 puanlık artış teklifi tepki çekti. Hak-İş "uzlaşma yok" dedi, Türk-İş eylem kararı aldı.

    İran: İsrail’in dahil olduğu bir deniz koalisyonu açık tehdittir
    İran: İsrail’in dahil olduğu bir deniz koalisyonu açık tehdittir

    İran, Körfez’de İsrail’in dahil olacağı bir deniz koalisyonunun kendileri açısından milli güvenlik tehdidi anlamına geldiğini söyledi.

    EMEP Başkanı Selma Gürkan: Emperyalistlerle pazarlık değil, halklarla diyalog
    EMEP Başkanı Selma Gürkan: Emperyalistlerle pazarlık değil, halklarla diyalog

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon için ABD ile gerçekleştirdiği “güvenli bölge” mutabakatına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ikinci nakil sonuçları açıklandı
    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ikinci nakil sonuçları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

    Emek Partisi: Ekmek zammı belediyelerce sübvanse edilsin!
    Emek Partisi: Ekmek zammı belediyelerce sübvanse edilsin!

    Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, kentte ekmek fiyatına yapılan zamların belediye tarafından sübvanse edilmesini istedi.

    Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında ağaç katliamı yaşandı
    Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında ağaç katliamı yaşandı

    Kaz Dağları’nda 200 bin ağacın katledilmesine tepkiler sürerken, Mersin Nükleer Santral inşaatı çevresinde de orman katliamı yapıldığı ortaya çıktı.

    Genel grev, Hong Kong gösterileri işçi sınıfının girişine işaret ediyor
    Genel grev, Hong Kong gösterileri işçi sınıfının girişine işaret ediyor

    Hong Kong'daki genel grevle işçi sınıfının protestolara dahil olması, hareketin temelindeki sosyal ve ekonomik koşulların itici bir güç olarak önemine işaret ediyor.