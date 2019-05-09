Kocaelili işçiler: Ekonominin değil, İstanbul’un peşine düştüler!

Arzu YALÇIN

Kocaeli

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı, İstanbul dışındaki kentlerde de ana tartışma konusu. Kocaeli’de görüştüğümüz farklı fabrikalardan metal işçileri 6 Mayıs’ta açıklanan karar sonrası gece vardiyasının gündeminin iptal kararı olduğunu söyledi. Konuşmalarda AKP ve MHP’ye muhalif olan işçiler kararı İstanbul halkının iradesine darbe olarak değerlendirirken, AKP’ye oy veren işçi ise ‘Şaibe yoksa niye tepkililer’ dedi. Bu sözün iktidar partisini destekleyenlerin genel eğilimini yansıttığını anlatan işçiler, az sayıda da olsa ‘Bu kadar da olmaz’ diyen AKP’lilerin olduğuna dikkat çekti.

Seçimin iptal edilmesini halkın iradesine, demokrasiye vurulmuş darbe olarak değerlendiren bir Ford Otosan işçisi “Aynı zarfta dört oy var, üçünde problem yok, geçerli, büyükşehir geçersiz ve iptal ile tekrarlanacak. Hadi diyelim dedikleri doğru o zaman İstanbul geneli bütün seçimin tekrar edilmesi gerekirdi. Sadece birine tekrar seçim getiriyorsanız art niyetlisiniz” diye konuştu.

‘EKONOMİYE GELİNCE HERKES HEMFİKİR’

31 Mart seçimlerinin üzerinden neredeyse 2 aylık bir zaman geçtiğini, iktidarın ekonomik sorunları dert etmesi gerekirken seçim yenileme derdine düştüğünü dile getiren Ford işçisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Zam üstüne zam geliyor her şeye. Aldığımız para ile geçinemiyoruz. Millet seçim bitti artık bu ekonomik sorunlara el atarlar diye düşünürken onlar İstanbul’un derdine düştü. Şaibe oldu diyerek gerçek sorunları gizleme derdindeler. AKP’li arkadaşlarla da bütün gece tartıştık. Çoğu ‘Şaibe yoksa tekrar kazanır niye bu tepki?’ derken kimisi de ‘Bu kadar da olmaz’ diyor. Ama ekonomiye gelince konu, onlar da hemfikir. Herkes şikayetçi. Herkes kıdem tazminatı, vergide adalet gibi sorunların çözümünü bekliyor. Bence bunun etkisi yerel seçimlerde görüldü. Tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde daha da çok dillendirilecek” dedi.

Seçim süreci boyunca Cumhur İttifakının kullandığı dille toplumu kutuplaştırdığını söyleyen bir Çelik Halat işçisi “Ülke yönetiminde hangi birimde olursan ol AKP’li değilsen ya PKK’lı ya FETÖ’cü ya da bir başka terör örgütündensin. Seçim döneminde hep böyle konuştular. Halkı karşı karşıya getirdiler. Şimdi aynı şeyi bu kararla yapıyorlar. Bir kısım şaibe var diyor bir kısım yok. YSK baskı ile karar alıyor. Ülke artık darbeci emirlerle yönetilir hale geldi. Aldığımız ücretler enflasyon karşısında erimeye devam ederken, ülke yöneticileri, kendi çıkarları için ücretlerimizi iyice çerez haline getirmek için uğraşıyorlar” diye konuştu.

‘BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM’

Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan ama AKP’ye oy vermediğini söyleyen başka bir Ford Otosan işçisi ise şunları söyledi: “Bu karar ülke adına iyi olmadı. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ekonomi aldı başını gidiyor. 17 senedir ülkeyi yönetenler bu işi beceremedi artık bazı şeylerin değişmesi lazım yeni taze kanlara ihtiyacı var ülkenin. AKP zihniyeti hep aynı zihniyette yönetiyor, sefayı onlar sürüyor, cefasını biz çekiyoruz. Benim görüşüm İmamoğlu’nun devam etmesi. Bazı şeyler ayyuka çıkacak diye seçimi iptal ettiler. Ülke ekonomisini düşüneceklerine İstanbul’un peşine düştüler. Patates olmuş 6 lira. 2 patates 1 kilo geliyor zaten.”

‘AKP’NİN İTİRAZI HAKLI’

AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir Federal Mogul işçisi AKP’nin itiraz hakkı olduğunu belirterek “Seçimde İmamoğlu ve ekibi şaibe olmadığından eminse seçim tekrarına itiraz etmemeli. Sonuçta tekrar kazanacak ve AKP’ye daha çok kaybettirmiş olacak. Ama CHP kulislerinde seçim tekrarı kararında bir huzursuzluk oluştuysa bir şeylerden çekiniyorlar demektir. Bence şaibe var, ilçeleri kaybet, büşükşehiri al. YSK’ya baskı yapıldığına inanmıyorum. Erdoğan baskı kursa bile benim oyumu değiştiremez. Kazandıysa tekrar kazanır. Muhalefetin yapması gereken çıkıp demeli ki arkadaşlar rahat olun, hiçbir şekilde şaibe yoktur, tekrar kazanacağız demeli ama diyemiyor” şeklinde konuştu.