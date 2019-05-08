08 Mayıs 2019 17:54

İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!

Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Baba Ayhan B: Yanımızda olun, birlik olalım

İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği çocuk istismarına karşı eylem yaptı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Gizem ÖRNEK
    İstanbul

    İstanbul Tuzla’da okulda 12 yaşındaki öğrencisini istismar suçlamasıyla yargılanan öğretmen hakim karşısına çıkıyor. Dava öncesi Ekmek ve Gül’e konuşan baba Ayhan B, sanığın tutuksuz yargılandığını ve çocuğu tehdit eden davranışlarda bulunmaya devam ettiğini anlatarak “Çocuğumun durumu iyi değil, bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Yarın (9 Mayıs) Kartal Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesi 08.30'da adliye önünde basın açıklaması yapılacak. 

    15 Mayıs 2018 tarihinde yaşanan taciz olayına ilişkin ilk duruşma 20 Aralık 2018’de görülmüş, savunma yapan sanık “çocuk bana iftira attı” demişti. Çocuğun ailesi, tutuksuz yargılanan öğretmenin arkadaşları aracılığıyla hâlâ çocuklarını tehdit ettiğini, öğretmenin arkadaşının sürekli evlerinin önüne arabasını park ettiğini ve çocuklarının psikolojik durumunun iyi olmadığını anlatıyor.

    "HEM ÇOCUĞUMUZU HEM BİZİ TEHDİT EDİYOR"

    Dava öncesi görüştüğümüz baba Ayhan B, ilk duruşmadan sonra yaşananları şöyle anlattı: “Tutuksuz yargılanan sanığın öğretmen arkadaşı hâlâ evimizin önüne geliyor, ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Haftanın 3-4 günü mahallemize geliyor, evin yakınına arabasını park ediyor. Geçen gün çocuk bakkala giderken karşılaşmışlar, dörtlüleri yakıp arabayı üzerine sürmüş. Çocuğum beni aradı, ben yetişene kadar gitmişti. Artık çocuğu tek başına dışarı bırakmaya, bakkala göndermeye bile korkuyoruz. Saat 8, 9, 10, 12 geç saatlere kadar evimizin yakınında oluyor arabası. Ben bakkala giderken, işten gelirken onun arabasının yanından geçiyorum. Çocuğun psikolojisini iyice bozmaya mı çalışıyorlar, yoksa bizi tahrik edip olay çıkarmaya mı çalışıyorlar anlamadık. Bir şey de yapamıyoruz; sanığı BİMER’e, CİMER’e, Milli Eğitim’e de şikayet ettik, hiçbir şey olmadı. Avukatımız savcıdan uzaklaştırma kararı istedi, o da kabul edilmedi, mahkemede tekrar uzaklaştırma isteyeceğiz. Bu hukuk neden böyle, ne istiyorlar bizden, başımızı belaya sokmamızı mı bekliyorlar! Kimi koruyor bu hukuk, neden tacizci, tecavüzcü cezalandırılmıyor!”

    "ÇOCUĞUM SÜREKLİ KENDİSİNE YAPILANI DÜŞÜNÜYOR"

    Çocuğun psikolojik durumunun da iyi olmadığını anlatan baba Ayhan B., tutuksuz yargılamanın da bunu çok etkilediğine dikkat çekiyor. “Artık netice almak istiyoruz” diyen baba, çocuğun durumuna ilişkin ise şunları anlattı:

    “Dava yaklaştıkça çocuğun durumu iyice kötü oldu. Artık küçük değil bu çocuk, 13 yaşında, kendisine yapılanın farkında. Her gün internetten araştırıyor, okuyor. Psikologa götürüyoruz, ağır ilaçlar kullanıyor ama yine de çok kötü durumda, kendisini derslerine veremiyor. Tam da ortaokulu bitirmek üzere, son sınavlarına giriyor ama kendini veremiyor derslerine.

    Tacizin ne olduğunu bilmiyordu bu çocuk, ama artık biliyor, sürekli bunu düşünüyor, aklına geliyor sürekli. Zaten yalnız başına sokağa bile çıkmak istemiyor.

    Şimdiye kadar duyduğumuz olaylar oluyordu, ama şimdi kendimiz yaşıyoruz hepsini, şoktayız. Biz neden mahkemeye gittik, niye dava açtık! Bunları eğlence olsun diye yapmadık, biz adaletin sağlanması için gittik. Netice almak istiyoruz artık. Benim çocuğuma taciz edildi, hakaret edildi, psikolojisi bozuldu.”

    "YANIMIZDA OLUN, BİRLİK OLALIM"

    Babanın duruşma için de herkese çağrısı var: “Duyarlı olan bütün insanları bizim yanımızda olmaya çağırıyoruz. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum, hukuka olan inancımızla davayı burayı kadar taşıdık, sonuna kadar da götüreceğiz. Bu insanların rahat rahat gezip dolaşmalarını istemiyorum. Bu dava da umarım örnek bir dava olur, sesi çıkmayanların sesi olur. Mağdur olan başka insanlara da sesleniyorum; yanımıza gelin, birlikte olalım, siz de sesinizi çıkarın, sessiz kalmayın. Birlikte güç doğar, sesimizi böylece daha çok duyurabiliriz.”

    KADINLARDAN ÇAĞRI: SES ÇIKARMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

    Dava öncesi açıklama yapan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, “Duruşmaya tüm kadınları bekliyoruz. İstismara, şiddete, tacize karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

    Duruşma öncesi mahallede bildiri dağıtarak duruşmaya katılma çağrısı yapan dernek üyesi kadınlar, “Çocuklar evde, sokakta, yurtta, okulda, güvende değil! Bu tablo, hükümet yetkililerinin ‘Küçüğün de rızası var’, ‘Bir kereden bir şey olmaz’, ‘Çocuklar çığlık atmayı öğrensin’ gibi açıklamalarının, ‘9 yaşında çocukların evlenebileceğine’ dair fetvalar verenlerin, müftülük yasası ile çocuk yaşta evliliklerin önünü açanların, çocuklara cinsel istismarda bulunan erkeklere iyi hal indirimi uygulamalarının, anayasa mahkemesi kararıyla çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesinin, hükümetin çocuklara yönelik istismarı önleyecek tedbirleri almamasının sonucudur. Bizler, çocuk istismarını ortadan kaldırmak için bu karanlık tabloyu yaratan tüm uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Çocukları koruyan, onların gelişimi ve eğitimi başta olmak üzere geleceğini güvence altına alan yasal ve kurumsal düzenlemelerin hızla yapılmasını istiyoruz. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    15 Mayıs 2018 günü Tuzla’da bulunan bir ortaokulda bir öğretmen 8. sınıf öğrencisini taciz etmiş, olay bazı diğer öğretmenler tarafından kapatılmaya çalışılmış, okul yönetimi ise “Çocuğun anlattıklarına inanmadığımız için bir şey yapmadık” demişti. Sonuç olarak aile olayı öğrenerek öğretmen hakkında şikayetçi olmuştu.

    Olayın ardından okuldan ayrılan öğrenci, başka okullara da kabul edilmemiş ve kısa süre içinde 2 okul değiştirmek zorunda bırakılmıştı. Bu süreçte baba dava süreciyle ilgilendiği ve duruşmaya katılmak istediği için işten atıldı. Kanser hastası olan annenin ise tedavisi zor bir noktaya doğru ilerledi. 

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

    Çocuk istismarına isyan büyüyor: Suç ortağı istismarı aklayanlar

    Çocuk istismarına isyan büyüyor: Suç ortağı istismarı aklayanlar

    Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı sokağa çıkanlar ne istiyor?

    Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı sokağa çıkanlar ne istiyor?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kocaeli'de bulunan Cem Bialetti fabrikasında grev başladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Organize’ bir seçim iptali operasyonu!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Öcalan'ın açıklaması yeni bir sürecin işareti mi?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Sendikal mücadeleye baskı hapis cezasına kadar geldi!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Seçim yenilemesi kanamayı artıracak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    YSK’nin iptal kararı ve Öcalan'ın mesajı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İş kazalarında farkındalık yaratmak için en uygun kamu spotu: Yerin altında ölüm riski var, yukarıda ise açlık kesin!

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Görülmez yasalar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
    Çay alım sezonu başlamasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

    Lipton’da çay alım sezonu başlamasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.

    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi
    HDP İstanbul'a dair iddiaların araştırılmasını istedi, reddedildi

    TBMM'de, HDP'nin, iptal edilen İstanbul seçimine ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Karanlığa teslim olmayacağız

    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için aldığı iptal kararı İzmir’de emek ve demokrasi güçleri tarafından protesto edildi.

    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!
    Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Cumali Atilla ve eşinin belediyeye sadece 3 aylık 300 bin lira yemek borcu bıraktığı ortaya çıktı. 

    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı
    Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

    Yüksek Seçim Kurulu: Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez

    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili
    Üniversite öğrencileri YSK kararına tepkili

    Seçim iptali kararı İstanbul’daki pek çok üniversitede gündeme oturdu. Üniversite öğrencileri halk iradesinin YSK eliyle gasbedildiği görüşünde.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi
    Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi

    Barış bildirisini imzaladığı için hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Prof. Dr. Füsun Üstel hapse girdi.

    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!
    İstismar sanığı tutuksuz yargılanıyor, istismar katlanıyor!

    Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Baba Ayhan B: Yanımızda olun, birlik olalım

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor
    HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor

    Mardin, Cizre, İdil ve Silopi belediyelerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine de X-Ray ve güvenlik bariyerleri kurulmak isteniyor.

    GÜNCELLENDİ
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 4 işçi yaralı kurtuldu

    Sık sık iş cinayetleri ve kazalarla gündeme gelen HABAŞ’ta meydana gelen işyeri kazasında faciadan dönüldü. Ocağın devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi
    Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

    Kemal Öztürk'ün Twitter'dan "Detayları yarın" diye duyurduğu yazısı Yeni Şafak'ta yer almadı. Öztürk, gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi
    Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi

    Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK kararına karşı Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçıların yer aldığı bir listeyi paylaştı.

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi
    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekilme kararı aldı. Anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler için süre verildi.

    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok
    Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok

    Mutlusan Elektrik işçileri, YSK’nin seçim iptali kararını Evrensel’e değerlendirdi.

    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı
    Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı

    Elazığ’da KYK Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yemeklerin sağlıksız oluşundan ve yemek için 1 saat sıra beklemekten şikayetçi.

    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı
    Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı

    Diyarbakır Lice’de zırhlı araçla Pakize Hazar’ın ölümüne neden olan uzman çavuşun yargılandığı davada mahkeme heyeti ceza indirimi uyguladı.

    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor
    DBP Eş Genel Başkanı Arslan: Tecrit kalkmadı, açlık grevleri sürüyor

    Öcalan’ın açıklamasını değerlendiren DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "Tecrit ve açlık grevleri sürüyor, hükümet bu sorumluluktan kaçamaz" dedi.

    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar
    Panzer davası avukatı: Sanık polisleri aklayıp aracı cezalandıracaklar

    Panzer davası avukatlarından Rojhat Dilsiz sanık polisleri ‘alt düzeyde tali’, panzeri ise ‘asli kusurlu’ gösteren son raporu değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?
    YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından 31 Mart'ta aday olan isimlerin yeninden seçime girip girmeyeceği merak konusu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu
    CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

    CHP, İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için başvuruda bulundu. İYİ Parti İstanbul için iptal istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor
    Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi: Yasalar şeriat kurallarına dayanmalı.

    GÜNCELLENDİ
    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
    7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

    23 Haziran seçimlerine kimler katılıyor, seçmen listeleri güncellenecek mi, sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı, 31 Mart'ta kim kaç oy almıştı?