09 Mayıs 2019 03:31

‘Kitapta Mersinliler var ama bir Mersin kitabı değil!’

Gazeteci Yazar Abidin Yağmur, yayımlanan yazılarını “Ben Dar Kafalı mıyım Neyim?” adlı kitapta topladı.

‘Kitapta Mersinliler var ama bir Mersin kitabı değil!’

kolaj: evrensel 

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    GAZETECİ Yazar Abidin Yağmur, Mersin’de çeşitli tarihlerde farklı gazetelerde yayımlanan yazılarını “Ben Dar Kafalı mıyım Neyim?” adlı kitapta topladı. Kitapta Abidin Yağmur’un yüzlerce yazı arasından seçtiği 70 yazısı yer alıyor. “Hayat ve memleket yazıları” sloganıyla okuyucuyla buluşan kitapta Türkiye’nin son 17 yılında toplumun, bireyin, siyasetin, medyanın ‘ruh haline’ dair ipuçları veren, gündelik yazılmış ama güncelliğini kaybetmemiş gazete yazılarını okumak mümkün.

    SUNUŞ YAZISI 4 GAZETECİDEN

    Kapak fotoğrafını ve kapak tasarımını Gazeteci, Fotoğraf Sanatçısı Necdet Canaran’ın hazırladığı kitap Usta Gazeteciler Ali Adalıoğlu, Nazmi Akdağ, Bedir Solmaz ve Necdet Canaran’ın sunuş yazısıyla açılıyor. Kitapta Abidin Yağmur’un farklı tarihlerde kaleme aldığı yazılar “Günden Güne”, “Şehirde Ne Var Ne Yok”, “Çevre Önemli”, “Kadın”, “Mülteciler”, “Siyaset ve Tarih Okumaları-Yazmaları” ve “Sürolağan Yazılar” başlıklarıyla 7 bölümde sunuluyor. Böylece okuyucuya, belli bir sayfa sırasını takip etmeden, kitabın dilediği bölüm ve sayfasından başlayarak okuma olanağı sunulmuş oluyor.

    KHK MAĞDURLARI İÇİN BİR BÖLÜM

    “Hayat ve memleket yazıları” sloganıyla yayımlanan Kitabın “Sürolağan Yazılar” başlıklı bölümünde, Abidin Yağmur’un, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal döneminde kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Abidin Yağmur bu bölümde KHK ile kamudan ihraç edilenlerin sorunlarına ve ruhsal durumlarına, OHAL döneminde toplumda, bürokraside, belediyelerde yaşanan sancılara kendine özgü mizahi diliyle, öykü tadındaki kısa yazılarıyla dikkat çekiyor.

    ‘BİR ARŞİVLİK ÜRÜN ÇIKTI’

    Gazeteci Yazar Abidin Yağmur, “Ben Dar Kafalı mıyım Neyim?” adlı kitabıyla ilgili olarak “Kitapta bir şehir ve bir kahraman olarak Mersin var, Mersinliler var. Ama bu kitap sadece bir Mersin kitabı değil. Türkiye’nin neresinde okunursa oralı olacak bir kitap çıktı ortaya. Son 17 yılda siyasette neler oldu, ekonomide neler oldu, toplum nasıl değişti, şehirler nasıl değişti. Bunları özetleyen, bunlara ilişkin ipuçları veren yazılar bu kitapta bir araya getirildi. 2015 ile 2017 arasında Türkiye çok büyük kırılmalar, travmalar yaşadı. O döneme ilişkin yazılarımı da bu kitaba özellikle aldım. Ortaya edebiyat kaygısı da olan bir gazetecilik ürünü, bir arşivlik ürün çıktı desem sanırım abartmış olmam.” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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