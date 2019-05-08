Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada görevsizlik kararı
Selahattin Demirtaş’ın 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi.
Fotoğraf: HDP
HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı TCK 301’inci maddeden yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Demirtaş’ın konuya ilişkin dosyası, görevsizlik kararı nedeniyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim Sacit Bulut, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra dosyayı karara bağladığını bildirdi. Hâkim Bulut, milletvekili hakkında kovuşturma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gerekçesiyle dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. (MA)