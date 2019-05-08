Mutlusan işçileri: Gerçeği örtme şansları yok

İstanbul seçiminin iptal edilmesine tepki gösteren Mutlusan Elektrik işçileri, seçim tartışmaları arasında kriz ve yoksulluk gibi gündemlerin üzerinin örtülmek istendiğini ancak çarşı ve pazarın durumunun buna izin vermediğini söyledi.

Bir işçi “Bu beklenen bir gelişmeydi, çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra tartışma bitmedi. Mazbata iki hafta sonra alınabildi. Zaman kazanmak için kullandılar” dedi.

Yaşananları “Düpedüz haksızlık” sözleriyle değerlendiren bir başka işçi şöyle devam etti: “Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ben o kadar öfkeliyim ki... Televizyonu bile izlemek istemiyorum. Zaten Erdoğan bir ara ‘Demokrasi bizim için bir araçtır amaç değil’ demişti.”

Daha önce AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir başka işçi ise “Bu sefer İmamoğlu daha çok oy alır çünkü bu yapılan haksızlık. Ben AKP’ye oy veriyordum ama bu sefer vermem” dedi.

Seçimlerin baştan beri şeffaf olmadığını; seçimin tartışmalı, şaibeli, adil olmayan, eşitsiz ve antidemokratik bir ortamda yapıldığını anlatan bir diğer işçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık seçimler ve sandığın, YSK’nin hiçbir meşruluğu kalmadı. Seçimi bitirmek istememelerinin başlıca nedeni derinleşen kriz. Her gün yeni suni gündemler yaratarak gerçek sorunlarımızı tartışmamızı engelleme peşindeler. Ama istedikleri gibi olmaz. Aldığımız paranın, çarşı ve pazarın durumu ortada. Gerçeği örtme şansları yok.” (İstanbul/EVRENSEL)