KHK mağduru kanser hastasına 180 gündür ilaçları verilmiyor

Adana’da KHK mağduru kanser hastası Ramazan Çınkır, 180 gündür kemoterapi ilaçlarının verilmediğini söyleyerek, “Ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi.



672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Adana KHK Mağdurları Platformu Üyesi Ramazan Çınkır, 6 aydır kanser ilaçları verilmediği için İsmet İnönü Parkı’nda eylem yaptı. “SGK duysun 180 gündür kemoterapi ilacım ödenmedi” yazılı dövizi vücuduna asan Çınkır, park içinde açlık grevindeki tutukluların ailelerinin eylemine dahil oldu.



Çınkır, 180 gündür kemoterapi ilacının ödenmediğini söyledi. Polislerce engellenen Çınkır, park dışına çıkarıldı. KHK mağduru olduğunu ve yaşam hakkının elinden alındığını söyleyen Çınkır, “Ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi. (Adana/MA)

Fotoğraf: MA

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