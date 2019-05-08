Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında, Afrin’deki sivil ölümleri iddialarıyla ilgili kullandığı "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadeleri nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan Ahmet Keser'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansının aktardığına göre Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Keser'in avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin davaya konu sözlerinin atılı suçun unsurlarını oluşturmadığını öne sürdü. Müvekkilinin sözlerinin şiddete çağrı olmadığını savunan sanık avukatı, ceza kanunun aradığı açık ve yakın tehlike şartının oluşmadığını iddia etti.

Toplumsal gruplara yönelik tahrikin söz konusu olmadığını öne süren sanık avukatı "Müvekkilin eyleminin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Keser'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suç basın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezayı yarı orada arttırarak 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, duruşmalara katılmasını lehe hüküm sayarak sanığın cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü. Keser'in cezası ertelenmedi.

NE OLMUŞTU?

Akit TV’de yayınlanan "Gün Başlıyor" adlı sabah programının sunucusu Ahmet Keser, Afrin’deki sivil ölümleri iddialarıyla ilgili "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Değil mi yani? Bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” demişti. Tepkiler üzerine Ahmet Keser kanaldan istifa etmişti.

Keser hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın ifadelerinin halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarf edilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Akit sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız