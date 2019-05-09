09 Mayıs 2019 03:00

Gerçekler yetmedi, yayın yasaklarını da gizlediler

Yayın yasaklarına ilişkin Meclise sunulan soru önergesine verilen yanıtla ortaya çıktı: Yayın yasakları gizleniyor.

Gerçekler yetmedi, yayın yasaklarını da gizlediler

Fotoğraf: Pixabay

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    Birkan BULUT
    Ankara

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın son 4 yılda birçok olaya verilen yayın yasaklarına ilişkin soru önergesine verilen yanıtta birçok yayın yasağının gizlendiği ortaya çıktı. 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen yayın yasakları paylaşılmazken, Ankara ve Suruç Katliamı’na yayın yasaklarının getirildiği 2015 yılında sadece bir yayın yasağı getirildiği iddia edildi.

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın 2015 yılı başından bugüne kaç olaya yayın yasağı getirildiğini, RTÜK’ün kaç haber kuşağına yayın durdurma tedbir kararı verildiğini Meclis gündemine getirmişti. Kültür ve Turizm Bakanı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, 1 Ocak 2015 ile 13 Şubat 2019 tarihleri arasında Başbakanlık tarafından 10, mahkemeler tarafından da 302 kez yayın yasağı kararı verildiği açıklandı. Yanıta göre 2015 yılında mahkemeler 1, 2016 yılında 54, 2017 yılında 52, 2018 yılında 174, 2019 yılında ise şubat ayına kadar 21 yayın yasağı getirdi. Başbakanlık ise kaldırılmadan önce 2016 yılında 6, 2017 yılında 2, 2018 yılında da 2 yayın yasağı getirdi. RTÜK’ün ise bu son 4 yılda ana haber bültenlerinde yayın durdurma konusunda sadece FM TV ve Fox TV’ye ceza verdiği açıklandı.

    Fotoğraf: DHA

    Yanıtta bazı yıllarda verilen yayın yasaklarının eksik açıklanmasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Biz RTÜK’e, 2015-2019 yıllarında ülkemizde meydana gelen olaylardan kaç tanesine haber yayın yasağı getirildiğini ve haber kuşaklarına ilişkin verilen yayın durdurma tedbir karar sayısını sorduk. Fakat gelen yanıttan RTÜK’ün ne yaptığını pek anlayamıyoruz, kendinden pek haberi yok gibi” dedi.

    İKİ KATLİAMA YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

    2018 yılında meydana gelen olaylarda mahkemelerden getirilen yayın yasağı sayısının 174 olarak belirtildiğini, ancak RTÜK’ün 2018 yılı faaliyet raporuna göre çeşitli mahkemelerden değişik yayın kuruluşları ve kişiler hakkında 164 yayın yasağı kararı çıkarıldığını belirten Bakan, toplam 164 yayın yasağı varsa bunların 174’ünün nasıl haber olabildiğini anlayamadıklarını söyledi. Yine yanıtta 2015 yılında sadece tek olayda haber yayın yasağı olduğu iddiasına dikkat çeken Bakan, 2015 yılında Ankara ve Suruç olmak üzere iki büyük katliam olduğunu ve iki katliama da yayın yasağı verildiğini hatırlattı.

    CUMHURBAŞKANLIĞININ YASAKLARI YAZILMAMIŞ

    CHP’li Bakan, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen yayın yasakları hakkında bir veri paylaşılmadığını belirterek, 2018 yılı temmuz ayında meydana gelen Çorlu tren faciasına da yayın yasağı getirildiğini söyledi. Önerge yanıtına göre; 2015 yılından 2019 şubatına kadar Başbakanlık tarafından 10, mahkemeler tarafından 302 yayın yasağı kararı verildiğini ifade eden Bakan, “Fakat maalesef sorularımıza verilen yanıttaki bu verilere bakarak ‘haber yayın yasaklarına’ dair bir değerlendirme ve çıkarım yapamıyoruz. Çünkü RTÜK konuyla ilgili doğru ve açık bilgilendirme yapmıyor” dedi.

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