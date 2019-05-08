Elazığ’daki KYK yurdunda sandviçten haşere çıktı

Berkay YEGİN

Elazığ

Elazığ’da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yemeklerin sağlıksız oluşundan ve yemek sırasından şikayetçi. Yurtta kalan öğrencilerin Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda bir öğrencinin sandviçinden haşere çıktığı, başka bir paylaşımda ise uzun yemek kuyruklarının oluştuğu görülüyor. Durumu sormak üzere görüştüğümüz yurt müdürü sorunların çözüldüğünü söyledi.

Fırat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Twitter hesabından yayımlanan videolarda, öğrencilerin uzun kuyruklarda olduğu ve sandviçten haşere çıktığı görülüyor. Yapılan paylaşımlarda KYK etiketlenerek sorunların çözülmesi talep edildi.

Uzun kuyruğun olduğu paylaşımda "Ramazan dolayısıyla yemekhanede oluşan aşırı uzunlukta sıra sebebiyle öğrenciler yemeklerini iftardan 45 dakika 1 saat sonra ancak yiyebilmektedir. Personel ve yemek dağıtım standı sayısı artırılabilir." ifadeleri yer alırken, sandviçten haşerenin çıktığı videoda ise "Sandviçten çıkan haşereyi videoda izleyebilirsiniz. Öğrenciler hijyen standartlarının yükseltilmesini talep ediyor. İlgilenirseniz sevinirim." İfadeleri yer aldı.

Durumu görüşmek üzere konuştuğumuz Yurt Müdürü Rahim Çetin, yemeklerle ilgili henüz bir şikayet gelmediğini, yemekhane sırası ile ilgili de sorunun ise çözüldüğünü söyledi.

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