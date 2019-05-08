08 Mayıs 2019 15:44

Kocaeli'de yapılması planlanan çöp tesisi iptal edildi

Kocaeli'de yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi belediyenin talebi üzerine ÇED sürecinde sonlandırıldı.

Kocaeli'de yapılması planlanan çöp tesisi iptal edildi

Fotoğraf: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi/Google Maps

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    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    Bir süredir Kocaeli'nin gündeminde olan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine iptal edildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel Müdürlüğü, belediyenin talebi üzerine ÇED sürecini yetkili kurumlara gönderdiği yazı ile sonlandırdı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayvazca bölgesinde Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yapılması planlanmış, geçtiğimiz yıl birçok meslek örgütü, siyasi parti ve doğa dostu tarafından bu durum protesto edilmişti. 20 hektarlık bölgede yaklaşık 20 bin ağacın kesilecek olması nedeniyle projenin yapımına karşı çıkan vatandaşlar, eylem ve etkinliklerinin karşılığını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projenin yapımından vazgeçtiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel Müdürlüğü ise belediyenin talebi üzerine ÇED sürecini sonlandırdı.

    'YERİNDE AYRIŞTIRMA YAPILMASINI EN BAŞINDAN SÖYLEDİK'

    Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı | Fotoğraf: Evrensel

    Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Eski Başkanı ve Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, projenin sonlandırılmasıyla ilgili Evrensel’e konuştu. O süreçte yapılan eylem, etkinlik ve toplantıların başında olan bir kaç isimden biri olan Ağdacı, “Karar bugün sabah elimize ulaştı, iyi oldu tabi. Emeklerimizin karşılığını aldık” dedi. Kendilerinin yerinde ayrıştırma işlemini her seferinde dillendirdiklerini belirten Ağdacı, “Artık orası iptal, bundan sonra yeni baştan görüşülecek. Belki proje değişecek, küçültülecek, tekrardan projeye çıkılacak. Kararda, bizim hep söylediğimiz yerinde ayrıştırma meselesine atıf var. Onlar da yerinde ayrıştırma olmadan bu iş olmaz diyor, gerekçe olarak bunu öne sürmüşler. Bu iş ileri tarihlere kaldı. Belediyenin bir an önce yapması gereken şey düzenli bir depolama alanı bulması lazım, Solaklar'da doldu. En azından başka iki, üç yer bulmaları lazım. Bu kentte günlük 2 bin ton çöp çıkıyor. Hala bir hazırlık yok, şimdiye kadar yapmaları lazımdı” diye konuştu.

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