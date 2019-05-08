İHD: Adil ve dürüst seçim ilkesi yok sayılmıştır

İnsan Hakları Derneği (İHD) YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali kararıyla adil ve dürüst seçim ilkesinin yok sayıldığını belirtti. Açıklamada YSK kararının seçme ve seçilme hakkının siyasi bir müdahale sonucu gasbedilebileceğinin örneği olduğu vurgulandı.

İHD tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKP ve MHP’nin ısrarlı olağanüstü itirazları ve bu iki parti genel başkanının siyasi açıklamalarla YSK’yi baskı altına aldığı ve bu tutumlarının sonuç verdiği belirtildi. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırladıklardaki rapordaki tespitlerin haklılığının ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “YSK’ye güvenilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu rapordaki değerlendirme ve önerilerimizin hayata geçmemesi halinde Türkiye’de adil ve dürüst seçim yapılamayacağını bir kez daha vurgulamak isteriz” denildi.

‘YSK KARARLARININ AYM’YE GÖTÜRÜLEMEMESİ ANAYASAL GARABET’

Açıklamada, kararın aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının siyasi bir müdahale sonucu yarı-yargı organı niteliğindeki bir kurul tarafından gasbedilebileceğinin örneği olduğu vurgulandı. YSK’nin yarı-yargı organı niteliği olan bir kurul olduğu, bir yüksek mahkeme olmadığı çünkü kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılamadığına dikkat çekilen açıklamada, YSK kararlarının AYM’ye götürülememesi “Anayasal bir garabet” olarak nitelendi. Açıklamada, “Kamuoyunu tatmin edici hiçbir gerekçe sunmadan Türkiye’nin en büyük kentinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermek bu sorumsuzluğun bir sonucudur” ifadelerine yer verildi. Siyasi iktidarın İstanbul seçimlerini yeniletmesinin halkın iradesine karşı bir saygısızlık olduğu vurgulanan açıklamada, “İnanıyoruz ki Türkiye halkı İstanbul BBB seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran 2019 günü demokrasi ortak paydasında buluşacak ve siyasi iktidara gereken yanıtı verecektir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)