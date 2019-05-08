AKSA işçileri: 15 gün içerisinde sorunlar çözülecek sözü verildi

Dersim’deki AKSA işçileri ile işyeri yetkilileri arasında görüşme gerçekleşti. Görüşme neticesinde, işçilerin sorunlarının 15 gün içerisinde giderileceği sözü verildi.

Dersim’de DİSK Enerji-SEN Sendikasında örgütlü AKSA işçileri, patron tarafından Tes-İş Sendikasına geçme baskısına ve kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı geçtiğimiz günlerde bir eylem gerçekleştirmişlerdi. AKSA yetkilileri ile işçiler arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 15 gün içerisinde sorunların çözüleceği sözü verildi.

Talepleri karşılanmazsa eylemlerinin süreceğini söyleyen işçiler, 15 günlük sürede sorunların çözülmesini istiyor. (Dersim/EVRENSEL)