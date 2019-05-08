CHP Milletvekili Bakan: Kuşların avlanmasına izin vermeyin

CHP Çevre Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Merkez Av Komisyonu’na çağrı yaptı: “Nesli tehlike altında olan Üveyik ve Elmabaş Patka’nın avını tamamen yasaklayın ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan hiçbir kuş türünün avına izin vermeyin!” Önümüzdeki hafta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok kuş türünün kaderini belirleyecek.

Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan ve biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilen ‘IUCN Kırmızı Listesi’nin 1988 senesinden günümüze kadarki eğilim analizlerinin sonuçları, kuşlar için yaklaşan tehlikeye dikkat çekiyor.

Yapılan çalışmalar; küresel ölçekte kuş türlerinin en az yüzde 40’ı (3967 kuş türü) azalırken, yalnız yüzde 7’sinin (653 kuş türünün) nüfusunun arttığını ortaya koyuyor.

Kuşların büyük bir hızla yok oluşunun sebeplerinin başında, habitat kaybı ve bozulması ile avcılık geliyor. Tehditler üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda da kuşların daralan yaşam ortamlarında devam eden avcılık faaliyetlerinden olumsuz etkilendiklerine dikkat çekiliyor.

HER SENE 12 İLA 38 MİLYON KUŞ AVLANIYOR!

Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife) ve bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, Akdeniz Havzası’nda her sene 503 türe ait 12 ila 38 milyon kuşun avlandığını gözler önüne seriyor. Bu, Akdeniz Havzası’nda bulunan türlerin yüzde 82’sine denk geliyor.

TÜRKİYE’DE 20 KUŞ TÜRÜ KÜRESEL SEVİYEDE YOK OLMA TEHLİKESİNDE!

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve BirdLife’ın ortak hazırladığı Kırmızı Liste çalışmaları da Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yirmi kuş türünün küresel seviyede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu net olarak gösteriyor.

MERKEZ AV KOMİSYONU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Türkiye tarafı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile bu türlerin tamamını korumayı taahhüt ediyor. Buna karşın bu türlerden ikisi, Üveyik ve Elmabaş Patka 2018-2019 av sezonunda vurulmaya devam ediyor. Komisyon, çalışma yönetmeliği tarafından kendisine atfedilen görevlerini yerine getirmiyor.

MERKEZ AV KOMİSYONA ÇAĞRI

Önümüzdeki hafta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok kuş türünün kaderini belirleyecek. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türlerin korunmasına dair Meclis Araştırma Önergesi verdiklerini belirten CHP’li Murat Bakan, “Merkez Av Komisyonu kararları öncesinde vurdurulması düşünülen canlı türlerinin nüfus büyüklükleri ve eğilimleri ile ilgili türlere yönelik bilimsel araştırmalar ve izleme çalışmaları yapılmıyor. Vurulacak canlıların türleri ve hangi canlının ne sayıda vurulacağı konusunda dünya üzerinde nesilleri yok olmaya yüz tutmuş canlı türlerinin belirlenmesinde uluslararası bir otorite olan IUCN Ulusal Komitesi’nin görüşleri alınmıyor. CHP olarak konuyu TBMM gündemine taşıdık. Merkez Av Komisyonunun yönetmelikle kendisine atfedilen görevleri yerine getirmesinin sağlanması için ortak akıl çerçevesinde gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi hazırladık ve milletvekili arkadaşlarımın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduk” diye konuştu.

27 KURUMDAN ORTAK KAMPANYA: #YAŞASINKUŞLAR

Kuşlar Vurulmasın kampanya görseli.

Öte yandan 27 kurum bir araya gelerek www.change.org/yasasinkuslar adresi üzerinden ‘Nesli Tehlike Altındaki Kuşlar Vurulmasın’ başlığıyla imza kampanyası başlattı.

Kurumlar: AKFOD, Alakır Nehri Kardeşliği, Antalya Dostları Derneği, Artvin Borçka Karagöl Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Cahide Derneği, Çiğdemim Derneği, Çoruh Vadisi Borçkalılar Derneği, Doğa Derneği, Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, HAYTAP, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), İstanbul Artvin STK Platformu, Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi, Kızılkaya Yenidünya Derneği, KİHAYKO, Kuzey Ormanları Savunması, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, MAGMA Dergisi, Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Orman Melekleri, Simurg Kuş Yuvası Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), TTKD, Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği, Van ÇEV-DER, WWF-Türkiye.

(HABER MERKEZİ)