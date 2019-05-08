Adana'da örgütlerden YSK'ye tepki: İptal kararı gayri meşrudur

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, KESK ve DİSK’in çağrısı ile YSK’nin İstanbul kararı protesto edildi. Atatürk Parkı’nda gerçekleşen basın açıklamasına CHP, EMEP, ÖDP destek verdi. YSK’nin kararına tepki gösteren vatandaşlar hukuksuzluğa karşı birlikte durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Basın metnini okuyan TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, YSK’nın verdiği karar ile kendi meşruiyetini ve halkın seçme ve seçilme hakkının cebren ve hile ile ortadan kaldıracak ileri gittiğini belirterek “Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve ortak mücadelesidir” dedi.

Türkiye demokrasi tarihinde halkın iradesinin KHK'li Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin hukuksuzca mazbata verilmemesi utancına YSK’nın İstanbul kararıyla yeni bir utanç eklendiğini ifade eden Salman, “Belediye Başkanliği seçimini iptal kararı gayri meşrudur. Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir” dedi.

“YÜKSEK YARGI İKTİDAR KARŞISINDA DÜĞME İLİKLEMİŞTİR”

Eylemde söz alan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, YSK’nin siyasi iktidarın baskıları sonucu seçim iptal etmesine tepki göstererek “Siyasi iktidar karşısında cübbesinin düğmelerini bağlamaktan rahatsızlık duymayan yüksek yargı mevkiinin kararını protesto ediyoruz. Kara bir leke olarak kalacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, YSK’nin bu kararlarının ilk olmadığını belirterek 16 Nisan’da da mühürsüz zarfların geçerli sayılmasında, KHK ile ihraç edilmiş seçilmişlere mazbata verilmemesinde de gördüklerini belirterek 31 Mart’ta ortaya çıkan birliğin devam edeceğini söyledi. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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